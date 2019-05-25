蘇迪曼盃／桃田賢斗期待對決大陸　「要忘掉自己世界第一」

▲蘇迪曼盃,日本羽球隊桃田賢斗。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

2019年蘇迪曼盃世界羽毛球混合團體錦標賽25日進四強賽，中華隊前一日以2比3敗給印尼止步八強，四強分別為大陸、泰國、日本以及印尼，對上馬來西亞八強賽順利關門的球王桃田賢斗提到，決賽期待遇上大陸，「大陸作為日本最大對手很想對上他們。」

日本拿下2014年湯姆斯盃冠軍、2018年優霸盃冠軍，獨缺一座蘇迪曼盃，就能夠拿下混合團體賽事的全滿貫，本屆排出超華麗陣容，球王桃田賢斗領軍、女單也是世界第2以及第4奧原希望、山口茜出征，女雙、男雙、混雙都世界前五的組合。

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日本以分組第一晉級後，在八強賽對上馬來西亞，第3點男單的桃田賢斗順利以直落二擊敗李梓嘉，賽後提到自己還沒有發揮真正的實力，「未來會更努力發揮出最佳的自己。」日本四強將交手印尼，不過桃田賢斗期待在決賽交手大陸。

桃田賢斗說，「大陸作為日本的最大對手，非常希望可以和大陸隊對決。」而大陸諶龍曾談到他作為世界第一的狀態相當穩定，自去年9月登頂，積分突破10萬分，狠甩第二的石宇奇2萬多積分，「一定要忘掉自己是世界第一，我沒有想過自己是第一的問題，因為不管要面對誰，都要抱著挑戰對方的心態，來頂住壓力，才能發揮最好的水準。」