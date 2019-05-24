玉山盃／24日第3天賽事結果　25日兩地勝部對決

▲雲林縣在延長突破僵局淘汰宜蘭縣。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／綜合報導

玉山盃全國青棒賽兩地開打，24日賽事A組桃園市和雲林縣獲勝，宜蘭縣和台南市相繼被淘汰；B組台北市、嘉義市成功續命，新竹縣和嘉義縣則是出局。25日羅東、立德棒球場兩地將進行勝部對決。

A組方面，早場雲林縣與宜蘭縣交手，兩隊都有不能輸的壓力，比賽呈現了一場投手戰，雲林縣在延長10局上趁著對手2次要命失誤，一口氣得到2分，終場以3比1淘汰宜蘭縣。

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午間賽事由桃園市對上台南市，「二刀流」陳柏毓面對台南市，主投5局僅被敲出1支安打，丟出7次三振無失分，在他的率領之下，終場桃園市以5比0獲勝，吞下兩敗的台南市淘汰出局。

B組在高雄市立德棒球場開打，早場台北市與新竹縣之戰，高一的李展毅演出單場雙響砲，近三年玉山盃第一人，率隊以8比1淘汰新竹縣，在敗部繼續挺進，爭取復活進四強。

另一場比賽上演「嘉義內戰」，嘉義市一路保有領先，但7局上被超前，關鍵8局下連續安打及對方兩次失誤，灌進5分大逆轉，最終以6比3獲勝，獲得續命的機會。

5/24（四）戰績

G13 09:00 宜蘭縣 1:3 雲林縣 ＠羅東

G14 09:00 台北市 8:1 新竹縣 ＠立德

G15 12:00 桃園市 5:0 台南市 ＠羅東

G16 12:00 嘉義市 6:3 嘉義縣 ＠立德

5/25（五）賽程

G17 09:00 台中市VS新竹市 ＠羅東

G18 09:00 台東縣VS苗栗縣 ＠立德

G19 12:00 新北市VS花蓮縣 ＠羅東

G20 12:00 高雄市VS屏東縣 ＠立德

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