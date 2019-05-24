玉山盃／宜蘭縣突破僵局要命2失誤　遭雲林縣淘汰

▲雲林縣延長突破僵局淘汰宜蘭縣。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／羅東報導

玉山盃青棒賽24日羅東棒球場敗部區賽事，雲林縣與宜蘭縣都有不能輸的壓力，比賽呈現了一場投手戰，雲林縣在延長10局上趁著對手2次要命失誤，一口氣得到2分，終場以3比1淘汰宜蘭縣。

此戰宜蘭縣先在2局下靠著袁承燁安打得分，打擊欠缺適時一擊的雲林縣直到8局上扳平比數，王逸誠、蔡育慶相繼安打攻佔得點圈，程忠勝不死三振，送回壘上跑者。進入延長10局上突破僵局，趁宜蘭縣2次失誤攻下2分，最後10局下蔡承勳關門守勝。

請繼續往下閱讀...

雲林縣比賽贏得辛苦，總教練趙東詳表示，「今天得點圈機會都沒把握，安打比對手多一倍。不過畢竟是高一、高二選手為主，經驗和抗壓性都不夠，這次出來比賽也是希望讓這些選手們磨練成長，累積更多經驗。」

雲林縣先發朱添明是球隊相當倚賴的高三投手，趙東詳賽前就設定將背水一戰的局面交給他，「賽前已經針對投手佈局，投手們也都有心理準備。他是陣中少數高三球員，扮起領頭羊角色，帶領學弟。」

▲雲林縣先發投手朱添明。（圖／記者路皓惟攝）



朱添明主投7.2局被打4支安打失掉1分（非責失），投出7次三振、3次保送，對於自己表現感到滿意，他說：「前3局投球不太穩，感覺投球有力，但控球不好，後面就有找回控球，丟給打者打，交給學弟守備。」

朱添明表示，「教練說如果進到敗部，就是交給我先丟，責任其實滿大的，身為高三球員要做好領導的角色，所以今天能盡量吃多點局數，只要還可以丟，就想要做到最好。」

除了朱添明優質好投率隊贏球，雲林縣獲勝的關鍵還有此戰負責關門的高一投手蔡承勳，後援2.1局沒被擊出安打，丟出2次三振。雖然是高中生涯第一次打選拔賽感到緊張，但他成功完成教練交付任務，「隊友守備幫助，加上學長幫忙調整，投球狀況不錯，希望球隊成績更好。」

▲雲林縣投手蔡承勳關門守成。（圖／記者路皓惟攝）



快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！