運動雲

>

玉山盃／宜蘭縣突破僵局要命2失誤　遭雲林縣淘汰

ETtoday運動雲

▲2019玉山盃，雲林縣麥寮高中。（圖／記者路皓惟攝）

▲雲林縣延長突破僵局淘汰宜蘭縣。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟／羅東報導

玉山盃青棒賽24日羅東棒球場敗部區賽事，雲林縣與宜蘭縣都有不能輸的壓力，比賽呈現了一場投手戰，雲林縣在延長10局上趁著對手2次要命失誤，一口氣得到2分，終場以3比1淘汰宜蘭縣。

此戰宜蘭縣先在2局下靠著袁承燁安打得分，打擊欠缺適時一擊的雲林縣直到8局上扳平比數，王逸誠、蔡育慶相繼安打攻佔得點圈，程忠勝不死三振，送回壘上跑者。進入延長10局上突破僵局，趁宜蘭縣2次失誤攻下2分，最後10局下蔡承勳關門守勝。

請繼續往下閱讀...

雲林縣比賽贏得辛苦，總教練趙東詳表示，「今天得點圈機會都沒把握，安打比對手多一倍。不過畢竟是高一、高二選手為主，經驗和抗壓性都不夠，這次出來比賽也是希望讓這些選手們磨練成長，累積更多經驗。」

雲林縣先發朱添明是球隊相當倚賴的高三投手，趙東詳賽前就設定將背水一戰的局面交給他，「賽前已經針對投手佈局，投手們也都有心理準備。他是陣中少數高三球員，扮起領頭羊角色，帶領學弟。」

▲2019玉山盃，雲林縣麥寮高中投手朱添明。（圖／記者路皓惟攝）

▲雲林縣先發投手朱添明。（圖／記者路皓惟攝）

朱添明主投7.2局被打4支安打失掉1分（非責失），投出7次三振、3次保送，對於自己表現感到滿意，他說：「前3局投球不太穩，感覺投球有力，但控球不好，後面就有找回控球，丟給打者打，交給學弟守備。」

朱添明表示，「教練說如果進到敗部，就是交給我先丟，責任其實滿大的，身為高三球員要做好領導的角色，所以今天能盡量吃多點局數，只要還可以丟，就想要做到最好。」

除了朱添明優質好投率隊贏球，雲林縣獲勝的關鍵還有此戰負責關門的高一投手蔡承勳，後援2.1局沒被擊出安打，丟出2次三振。雖然是高中生涯第一次打選拔賽感到緊張，但他成功完成教練交付任務，「隊友守備幫助，加上學長幫忙調整，投球狀況不錯，希望球隊成績更好。」

▲2019玉山盃，雲林縣麥寮高中投手蔡承勳。（圖／記者路皓惟攝）

▲雲林縣投手蔡承勳關門守成。（圖／記者路皓惟攝）

快下載《ETtoday新聞雲》App，準時鎖定中職賽事直播外，5/3-5/31只要每天打開《ETtoday新聞雲》App，進入「中職看ET 上半季冠軍神預測」活動，投票給你認為最有機會奪冠的隊伍，參加投票即可抽【預測參加獎】，預測中季冠軍隊還可再抽【預測成功獎】，雙重大獎等你拿，還不快來滑一下！

關鍵字： 2019玉山盃宜蘭縣雲林縣

<驚>UA運動服居然暗藏礦物粉末

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

雪莉穿超貼小背心「激凸」　胸型看光網讚：喜歡妳做自己

熱門新聞

史上最奇葩輸球！「一顆暴投」逆轉比數　141萬球迷傻眼：到底發生什麼事？

雷納德甩膝傷轟35+9率暴龍東冠聽牌　VV大復活飆21分剋公鹿

大都會老浪人坐uber 2小時上大聯盟　球場迷路代打敲3分彈

蘇迪曼盃／依瑟儂關鍵擊敗安世英　帶領泰國3比1晉級四強

中職／看不到桃猿與統一轉播　球迷要捍衛收視權益

中華白新世代5長人　齊聚改造盼接班台籃支柱

讀者回應

﻿

最新新聞

1日本3比0大馬晉級　四強交手印尼

2日職明星賽票選　王柏融、陽岱鋼拚了

3耶里奇現身鹿龍之戰　將啤酒乾杯

4中華2比3印尼　連五屆八強止步

5密爾瓦基迎接「黃金年代」

熱門新聞

1「一顆暴投」逆轉比數　141萬球迷傻眼

2雷納德甩膝傷轟35+9率暴龍東冠聽牌

3大都會浪人坐uber 2小時上大聯盟

4依瑟儂退安世英　泰國3比1晉級四強

5看不到猿獅轉播　球迷要捍衛收視權益

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

熱門影音

全站熱門影音

中職啦啦隊新血甜笑白裙妹超正！　網緊盯渾圓「兄弟」2字...晃到頭暈

鄭凱文解決掉藍寅倫後，向觀眾兩度鞠躬 | 05_22 Lamigo vs 兄弟 賽後

鄭凱文因不滿換投，直接下場將球隨手拋給捕手遭球團罰款警告｜05_15 統一 vs 兄弟 賽後

傅達仁安樂死飲藥身影首次曝光　臨終前深情吻別妻兒「不痛了...」

羅力優質先發九局無失分並送出12次三振，拿下完投完封勝 | 05_22 富邦 vs 統一 賽後

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

「挺台進WHA」聖文森發言超熱血　3分影片曝光！網友感動噴淚

恐怖房客頭塞氣窗偷窺情侶租屋　新竹妹崩潰直擊...網嚇壞：快搬

沒耐心貓媽推兒落下「緊企睏」　網噴笑：本性大過母性XD

試吃黑糖珍奶、剝皮香蕉冰棒　夏日超商7種熱門冰品開箱！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366