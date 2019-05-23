玉山盃／23日賽事第2天結果　24日敗部區背水一戰

▲2019玉山盃，新北市取得預賽二連勝。（圖／記者路皓惟攝）



記者路皓惟／綜合報導

玉山盃全國青棒賽兩地開打，23日賽事A組新北市取得二連勝，花蓮縣奪得首勝，而落入敗部的桃園市也搶下首勝，南投縣吞二連敗淘汰，台南市則是掉入敗部；B組高雄市、屏東縣奪首勝，嘉義縣、嘉義市和新竹縣都進入敗部，24日兩組敗部之戰，各隊皆面臨背水一戰。

A組方面，新北市以7比0輕取台南市，取得預賽二連勝，花蓮縣3比1擊退雲林縣，桃園市以14比1於7局提前扣倒。24日A組敗部賽事，宜蘭縣將於上午9點對上雲林縣，桃園市則是中午12點與台南市交手，輸的一方就將淘汰。

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B組在高雄市立德棒球場開打，高雄市以7比0擊敗嘉義縣，屏東縣8局以11比0提前扣倒新竹縣，嘉義市以12比5擊敗彰化縣。24日B組敗部賽事，台北市將於上午9點對上新竹縣，嘉義市則是中午12點與嘉義縣交手，上演「嘉義內戰」，輸球隊伍直接遭淘汰。

5/23（四）戰績

G07 08:00 新北市 7:0 宜蘭縣 ＠羅東

G08 08:00 高雄市 7:0 嘉義縣 ＠立德

G09 11:00 花蓮縣 3:1 雲林縣 ＠羅東

G10 11:00 新竹縣 0:11 屏東縣 ＠立德

G11 14:00 桃園市 14:1 南投縣 ＠羅東

G12 14:00 嘉義市12:5 彰化縣 ＠立德

5/24（五）賽程

G13 09:00 宜蘭縣VS雲林縣 ＠羅東

G14 09:00 台北市VS新竹縣 ＠立德

G15 12:00 桃園市VS台南市 ＠羅東

G16 12:00 嘉義市VS嘉義縣 ＠立德

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