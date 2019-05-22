玉山盃／曾峻岳二縫線有尾勁　7局好投台中克桃園

▲玉山盃，台中市曾峻岳。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／宜蘭報導

玉山盃全國青棒錦標賽22日首日賽事，台中市與桃園市交手，台中市高二的曾俊岳展現王牌本色，善用二縫線速球及滑球搭配制敵，率隊以4比1獲勝，總教練林朝煌直呼，曾峻岳表現非常好。

桃園市以平鎮高中為主力，不過因王貞治盃冠軍後，名單不能重複，玉山盃由高一、高二球員為主體，但實力仍不容小覷，此戰由吳秉恩先發、洪宸毅後援，兩人去年皆是U15國手，北科附工陳柏毓也有中繼登板。

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台中市2局下突破防線，王浩軍掃三壘安打，再靠隊友滾地球推進上三壘，王琦翔安打進帳1分，賴宥廷敲出二壘滾地球對方失誤上壘，李承哲、張豈豪安打再添2分，以3比0領先，5局下張豈豪靠失誤上壘，林瑞鈞安打推進，滿壘時王浩軍選保送擠回1分，桃園僅在8局追回1分，最終台中市以3分差獲勝。吳秉恩投4局，被敲7安打失4分只有1分責失，承擔敗投，陳柏毓投2局，未被敲出安打，有2次保送，奪4K，無失分。

曾峻岳主投7局，用95球，僅被敲4支安打，奪6次三振，失1分拿下勝投，林瑞鈞演出3安打猛打賞最亮眼。林朝煌說，「桃園投手也是140公里起跳，很有水準，我們這場投手表現很好，曾峻岳這一年進步很多，是我們最穩定的投手。」曾峻岳則說，「這場投得不錯，控球都有到捕手的位置，東岸聯盟曾對桃園投4至5局，但那次前一場有丟過，這次是第一場比賽。」

去年玉山盃曾峻岳高一就扛起重要的後援投手，不過高二這一年來都擔任先發，也多增加幾種球路，像是二縫線速球，他透露，「連捕手都說很會跑，進壘不知道球會往哪個方向竄。」再搭配滑球，讓他進步幅度很大，由於超齡明年無法再拚U18國手，他希望這次能入選，把握最後一次機會。

▲玉山盃，桃園市吳秉恩。（圖／記者楊舒帆攝）