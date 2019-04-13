中職／最後台南先發球迷吶喊應援曲！陳江和：他們是來看超人力霸王

記者劉峻誠／台南報導

「紅龜GO！紅龜GO！內野無敵陳江和」這首陳江和的應援曲13日響徹台南球場，可能也是陳江和最後一次在台南球迷面前獻技。中信兄弟13日安排陳江和在家鄉台南先發，這是他生涯999場出賽，之後會在21日天母戰統一時引退，在這之前兄弟教練團會按照正常調度，適時讓陳江和上場。

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最後一次在台南先發，賽後統一獅不吝嗇借出空間，陳江和也很感謝統一獅球團，讓他能夠在台南球場跟球迷告別。

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▲陳江和 。（圖／中信兄弟提供）

陳江和談到引退想法，他說：「有球迷希望我留下來，但是我們年輕人需要機會成長，我們以前也是這樣起來，請球迷給年輕人時間及機會，他們一定會超越。」

陳江和三級棒球都待在台南，從公園國小少棒、建興國中青少棒，一直到南英商工青棒，他說：「我的恩師陳獻榮教練從公園國小跑過來，從以前台南球場沒有草皮我就在這裡打球，到現在台南球場進步這麼多，我國高中在這當球僮，看人家打職棒，後來我也在這裡打職棒，我很開心、榮幸，我是公園國小、建興國中、南英商工畢業的，我很開心我是台南出生的球員。」

▲陳江和與恩師陳獻榮（左1）、統一獅領隊蘇泰安、中信兄弟領隊劉志威 。（圖／中信兄弟提供）

陳江和13日在8局下守備結束時退場，全部隊友都列隊與他擊掌，一壘的獅迷、三壘的象迷不分你我的為他鼓掌，讓他十分感動。陳江和說：「一切都要從領隊開始，我們劉領隊（劉志威）一直想看我哭，很感謝他刻意安排，與伯納總教練討論，讓我在台南能有最後一次的先發出賽，他告訴我，一定會有很多球迷進場，但是他想太多了，今天球迷是來看統一主題日，不是來看我。」

此戰中信兄弟6比9不敵統一，中斷7連勝，陳江和說：「恭喜統一獅今天拿下勝利，中斷我們連勝，但是對不起，我們明天是從頭開始的連勝，謝謝。」