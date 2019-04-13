中職／擔任開球捕手腳癢　高志綱讓兒子接受林岳平特訓

記者劉峻誠／台南報導

統一獅13、14日在台南球場舉辦超人力霸王主題日，邀請去年卸下球員身份，今年擔任二軍總教練的「鐵捕」高志綱，以及高志綱的兒子高楷喆擔任開球嘉賓，高志綱說：「兒子一開始很緊張，這一兩週我們還進行特訓，讓大餅（林岳平）看一下。」談到左投的兒子高楷喆，高志綱說：「他是左投，也還不錯，可惜他不喜歡打棒球。」

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兒子高楷喆喜歡超人力霸王，高志綱偶爾也會陪他一起看。此次開球，高楷喆擔任投手，高志綱擔任捕手，超人力霸王則以主審身份站在高志綱身後。久違的再度蹲在本壘板後，高志綱說：「很久沒蹲了，不是手癢，是腳癢。」

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▲高志綱與兒子高楷喆在超人力霸王主題日開球。（圖／統一獅提供）



能夠擔任開球嘉賓，高志綱想也沒想過，他說：「通常開球都是找外面的貴賓，但我還在球隊裡，沒想到會是找我。」

▲高志綱與兒子高楷喆在超人力霸王主題日開球。（圖／統一獅提供）



雖然這次來開球，不過高楷喆並沒有特別喜歡棒球，高志綱說：「他接觸的運動很多，包含羽球、桌球、足球，也會被我帶去打高爾夫球，就讓他選自己喜歡的，他現在最喜歡的是羽毛球跟桌球。」

▲高志綱與兒子高楷喆在超人力霸王主題日開球。（圖／統一獅提供）