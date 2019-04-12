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中職／無法制止暴力猿打線　黃甘霖：差點派野手上來投

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記者劉峻誠／台南報導

統一獅10日在桃園面對Lamigo桃猿，6名投手上陣，一共被敲了24支安打，送出6次保送，狂噴18分，團隊防禦率飆升至5.42，是4隊最差。統一獅總教練黃甘霖說：「那時候本來有想要派野手上來投了。」

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統一獅該場比賽先發投手奧斯丁主投4局掉7分，接下來的知念広弥投1局丟2分，林其緯1局無失分，林子崴7局登板，1個人次都無法解決，被敲4支安打，有3次保送，掉7分，其中有6分自責分。

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▲統一獅隊投手林子崴。（圖／統一球團提供）

▲統一獅隊投手林子崴。（圖／統一球團提供）

談到林子崴狀況，黃甘霖說：「我也很納悶，他為什麼會這樣，投也投不準，也無法壓制打者，應該是有哪裡出現問題，所以昨天就讓他下二軍調整。」

王鏡銘接替林子崴投球，1局失2分，其中1分自責分。9局統一在落後14分情況下派出終結者陳韻文登板，1局飆出2次三振，沒有失分。

黃甘霖說：「輸這麼多很少讓終結者上來，原本其實是想讓野手上去丟，但怕影響到接下來比賽，而且昨天我們有輪空一天，所以才會派他上去。」

除了該場比賽投手表現，本季統一本土投手施子謙、江辰晏無法展現去年壓制性，黃甘霖說：「他們狀況時好時壞，但球季已經開打，沒有太多時間讓他們調整，教練團現在盡力去了解他們現在有什麼不足，希望短時間幫他們找到春訓時的好感覺。」

關鍵字： 統一獅中職黃甘霖
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