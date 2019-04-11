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中職／來台首場先發因雨延賽　里迪：我好難過

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記者劉峻誠／新北報導

中信兄弟新洋砲里迪11日登錄一軍，首度先發出賽就遇到因雨取消比賽，他說：「好難過，還沒接到第一顆滾地球，也還沒有自己的第一打席，比賽就這樣結束了。」

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11日比賽1局上中信兄弟王威晨靠滾地球上壘，不過盜壘失敗，王勝偉中外野飛球遭接殺，彭政閔右外野飛球遭接殺。1局下兄弟先發洪宸宇三振陳品捷，解決第一個人次後，因雨過大，比賽暫停1小時後宣布延賽，延賽日期擇日公布，因比賽不滿1局，所以比賽將重新開始。

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▲▼4.11中職中信兄弟對富邦悍將,中信兄弟,里迪。（圖／記者季相儒攝）

▲里迪。（圖／記者季相儒攝）

里迪說：「每個國家都會有下雨，因雨取消比賽的狀況，但是我今天很難過，還沒接到第一顆滾地球，也還沒有自己的第一打席，比賽就這樣結束了。」

談到自己的新隊友，里迪說：「我愛他們，很開心能融入這個團隊，大家都對我很好。」

去年里迪在皇家2A西北阿肯色自然（Northwest Arkansas Naturals）有23轟，但也有126次三振，僅選到25次四壞球保送，被三振率過高，但他並不在意，他說：「去年雖然被三振多，但我也有能力一棒解決對手，所以我仍會積極揮棒，不會因為害怕被三振而改變擊球策略。」

▲▼4.11中職中信兄弟對富邦悍將,中信兄弟,里迪。（圖／記者季相儒攝）

▲里迪。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 中信兄弟中華職棒里迪
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