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中職／萊福力本季首戰富邦　11日運彩看好中信7連勝

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體育中心／綜合報導

富邦悍將11日在主場迎戰中信兄弟，派出本土投手陳仕朋先發，對上昨日因手傷跳過先發的萊福力，11日運彩開盤，看好中信兄弟7連勝。

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中信此戰先發投手萊福力近況不錯，2場出賽，投了12.2局無失分，防禦率仍是完美的0，被上壘率僅0.87，有1勝0敗。去年萊福力對戰富邦10場，拿下3勝3敗，防禦率4.03，曾被敲出7轟，包含范國宸、林益全、林哲瑄、申皓瑋、高國麟、胡金龍都曾對他開轟，其中胡金龍個人包辦2轟。

▲▼中信兄弟陳江和,王勝偉。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟。（圖／記者李毓康攝）

富邦陳仕朋本季與中信於洲際球場交手過1次，先發主投1.2局失5分皆自責分，挨5支安打，送出1次三振1四壞保送，吞下敗投。2018年陳仕朋對上中信出賽2場皆先發，防禦率6.48、每局被上壘率1.68，繳出0勝1敗，曾被陳子豪、張志豪敲出全壘打。

11日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出富邦受讓1.5分，賠率1.75，中信讓1.5分，賠率1.75，大小總分開出9.5分，大分賠率1.80，小分賠率1.70，不讓分方面富邦賠率2.15，中信不讓分賠率1.45，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

關鍵字： 富邦悍將中華職棒中信兄弟運彩
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