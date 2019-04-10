中職／索沙主場戰萊福力　10日運彩看好富邦中斷中信連勝

體育中心／綜合報導

富邦悍將10日在主場迎戰中信兄弟，派出洋投索沙迎戰萊福力，10日運彩開盤，看好富邦奪勝。

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中信兄弟上週先發投手連番好投，讓他們以單週5戰全勝之姿，登上上半季龍頭。目前中信8勝3敗，勝率7成27，領先第2名的統一2.5場勝差。

▲富邦悍將投手索沙。（圖／記者林敬旻攝）



富邦目前4勝6敗、2連敗，與兄弟還有3.5場勝差。不過富邦本季與中信曾有1次3連戰交手，拿下2勝1敗優勢，是目前對戰中信唯一佔上風的隊伍。

索沙本季3場出賽，拿下2勝1敗，防禦率1.57的成績。過去曾與兄弟交手1場，主投8局失2分，拿下中職生涯首勝。不過該場比賽，索沙被林書逸、張志豪各敲1發全壘打。

中信此戰先發投手萊福力近況不錯，2場出賽，投了12.2局無失分，防禦率仍是完美的0，被上壘率僅0.87，有1勝0敗。去年萊福力對戰富邦10場，拿下3勝3敗，防禦率4.03，曾被敲出7轟，包含范國宸、林益全、林哲瑄、申皓瑋、高國麟、胡金龍都曾對他開轟，其中胡金龍個人包辦2轟。

10日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出富邦讓1.5分，賠率2.15，中信受讓1.5分，賠率1.45，大小總分開出7.5分，大分賠率1.65，小分賠率1.85，不讓分方面富邦賠率1.60，中信不讓分賠率1.90，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。