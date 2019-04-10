運動雲

> >

中職／索沙主場戰萊福力　10日運彩看好富邦中斷中信連勝

ETtoday運動雲

體育中心／綜合報導

富邦悍將10日在主場迎戰中信兄弟，派出洋投索沙迎戰萊福力，10日運彩開盤，看好富邦奪勝。

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

請繼續往下閱讀...

中信兄弟上週先發投手連番好投，讓他們以單週5戰全勝之姿，登上上半季龍頭。目前中信8勝3敗，勝率7成27，領先第2名的統一2.5場勝差。

▲▼富邦悍將投手索沙。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦悍將投手索沙。（圖／記者林敬旻攝）

富邦目前4勝6敗、2連敗，與兄弟還有3.5場勝差。不過富邦本季與中信曾有1次3連戰交手，拿下2勝1敗優勢，是目前對戰中信唯一佔上風的隊伍。

索沙本季3場出賽，拿下2勝1敗，防禦率1.57的成績。過去曾與兄弟交手1場，主投8局失2分，拿下中職生涯首勝。不過該場比賽，索沙被林書逸、張志豪各敲1發全壘打。

中信此戰先發投手萊福力近況不錯，2場出賽，投了12.2局無失分，防禦率仍是完美的0，被上壘率僅0.87，有1勝0敗。去年萊福力對戰富邦10場，拿下3勝3敗，防禦率4.03，曾被敲出7轟，包含范國宸、林益全、林哲瑄、申皓瑋、高國麟、胡金龍都曾對他開轟，其中胡金龍個人包辦2轟。

10日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出富邦讓1.5分，賠率2.15，中信受讓1.5分，賠率1.45，大小總分開出7.5分，大分賠率1.65，小分賠率1.85，不讓分方面富邦賠率1.60，中信不讓分賠率1.90，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

關鍵字： 富邦悍將中華職棒中信兄弟
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

ET直播／中信拚6連勝！防禦率0萊福力對戰富邦王牌索沙

中職／悍將狂敲14安打勝桃猿　陳連宏：手感慢慢恢復

中職／不知自己開轟！全力衝本壘　陳凱倫：展現腳程

中職／傷後首度練習　蔣智賢本週可望歸隊

熱門新聞

NBA／大三元受肯定　林書豪被召回主戰場

林子偉領紅襪冠軍戒刻有「LIN」　歷史第2位台灣球員獲冠軍戒

受球團辱憤而離去無緣「終身紅雀人」　普侯斯不後悔轉隊

中職／洋投還沒開胡　洪總也覺得好奇怪

陳偉殷最慘一役　中繼2局挨4轟、連3打席挨轟丟10分

魔術強森公開辭去湖人總裁　紫金教練團恐在最終戰後遭開除

讀者回應

﻿

最新新聞

1狀元對決哈波3分砲打小史

210日運彩看好富邦中斷中信5連勝

3最慘一役　陳偉殷：中繼不能當藉口

4諾威斯基落淚親口說要退休了

5王溢正碰奧斯丁　運彩看好桃猿勝

熱門新聞

1大三元受肯定　林書豪被召回NBA

2林子偉領紅襪冠軍戒刻有「LIN」

3普侯斯不後悔離開聖路易

4洋投還沒開胡　洪總也覺得好奇怪

5陳偉殷最慘一役　2局4轟、被連轟丟10分

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

張志豪挑戰「1％More」　突破自我完成千安百轟百盜

黃恩賜生涯首勝　兄弟2比1退桃猿近期5戰全勝

04/09 統一 vs Lamigo 賽前，開球嘉賓請來荒謬大師沈玉琳，搞笑開出好球！

告別廣廈全場高呼「林志傑！」　 霸氣野獸也淚崩了

LINE快取資料吃光手機儲存容量　達人教3招讓儲存空間多9Ｇ↑

大甲媽搶轎中天記者遭圍毆　10多人打爆攝影機！他決定提告

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366