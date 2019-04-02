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中職／不知自己開轟！全力衝本壘　陳凱倫：展現腳程

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記者劉峻誠／桃園報導

富邦悍將2日面對Lamigo桃猿，靠著先發投手伍鐸6局投球，加上打線14支安打，陳凱倫單場4分打點表現，終場以9比6擊敗桃猿，有全壘打表現的陳凱倫說：「其實我也不知道是全壘打，全力跑上二壘之後，看到二壘審手勢才知道，我也沒有減低速度，展現我自己的腳程。」

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陳凱倫此戰之前8打數1安打，打擊率1成25，打擊狀況低迷。2013曾有單場5分打點表現的他，此戰5打數3安打，有4分打點，還有1次盜壘成功。

▲▼富邦悍將陳凱倫回本壘得分。（圖／記者林敬旻攝）

▲富邦悍將陳凱倫。（圖／記者林敬旻攝）

其中，單場4分打點是生涯第2次，陳凱倫說：「我也沒想那麼多，畢竟我是9棒，之前也都是後面準備的工具人角色，可能是最近孟馗狀況不好，所以才換我先發，我也只是想要確實擊球，沒想過要打全壘打。」

談到桃猿先發投手史博威，陳凱倫說：「他狀況也不錯，但可能是我更好。我們知道他是好投手，賽前我們有討論過，所以沒有很出力在打，只是確實擊球，全壘打那球也不算失投，2好球之後我也沒有刻意選，剛好他的變化球在偏高位置，我只是順勢揮棒。」

除了全壘打表現外，陳凱倫2度在壘上有人時敲出安打，也幫悍將敲下打點，陳凱倫說：「剛好挑到喜歡的球，壘上有人時就是強攻，盡力去打下分數。」

關鍵字： 富邦悍將中華職棒陳凱倫
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