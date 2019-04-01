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「滑球王子」陽建福登場推薦　分享運動帶小孩的秘訣

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記者劉峻誠／台北報導

國民體育日運動之能系列活動-全民瘋運動「女子」美麗時代課程活動20日開跑，1日召開年度宣傳記者會，邀請「滑球王子」陽建福分享及推薦課程。

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陽建福久違的在公開場合亮相，來到全民瘋運動女子美力時代課程宣傳記者會現場。過去十幾年陽建福在球場征戰，不論是國際賽或者是職棒舞台，都可以看到阿福在投手丘上拼戰的身影，為了國家奉獻，犧牲了很多自己的生活時間。

▲▼ 陽建福 。（圖／記者劉峻誠攝）

▲ 陽建福 。（圖／記者劉峻誠攝）

阿福表示，他會利用平常的休假時間，帶著小孩一起到公園丟丟球、跑跑步，「因為練球和比賽比較少時間陪小孩，所以放假的時候都會多陪陪他們，一起流流汗、動一動，再一起休息、吃飯、聊天。」

陽建福認為，其實透過運動和小孩相處很棒，「我可以從中了解他們的身體狀況，他們也會看到我和平常不一樣的樣子，拉近彼此的距離，後來他們也會到球場看我投球，有時候也會看我以前比賽的影片」」

阿福也推薦這次的親子好動課程，除了有很多不同的主題以及分齡課程，也非常贊同這次課程的內容設計，是要讓家長和孩子一起動，拉近彼此距離，也以起養成運動習慣。

台北市立政府體育局李再立局長也提到，在29歲到49歲的年齡層之間，女性有運動習慣的比例比男性少了12％，希望透過這次的推廣，讓女性也能增加運動機會，養成全民運動的習慣。

關鍵字： 中華職棒陽建福
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