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中職／投得好卻頻頻挨打　吳世豪：太急躁反而沒品質

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記者劉峻誠／台中報導

富邦悍將吳世豪31日先發面對中信兄弟，前2局表現沒有太大狀況，但第3局頻頻挨打，2次四壞球、1次觸身球、被敲2支二壘安打，一口氣丟了3分，談到這場的表現，吳世豪說：「太急了」。

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1局上富邦攻下2分，吳世豪雖然首局面對第一棒王威晨就被敲二壘安打，但接下來連續解決2到4棒的林書逸、周思齊、許基宏，沒有丟分。2局下一開始面對林智勝投出保送，但也很快的拿下2個出局數，被林明杰敲出二壘安打，原本有機會守住，但因捕手妨礙跑壘丟分，再靠著三振王勝偉，化解再度失分危機。

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▲吳世豪、黃恩賜。（圖／記者劉峻誠攝）

▲吳世豪。（圖／記者劉峻誠攝）

3局下1出局後吳世豪連續被林書逸、周思齊敲出二壘安打，使得兄弟追平比數。接著保送許基宏，三振林智勝，但面對張志豪投出觸身球，2出局滿壘又讓彭政閔選到四壞球丟分，也因此提前退場。

提到吳世豪狀況，總教練陳連宏說：「主要是控球、節奏的問題，他在熱身賽狀況都還好，但這場控球出現狀況。」吳世豪認為自己過於急躁，太想解決打者，也因此造成反效果，讓自己投得掙扎。

3局下1出局後連續被敲2支二壘安打，吳世豪說：「其實沒有投不好，都有到想要的位置，但對方真的打得很好。」2出局後吳世豪接連保送對手送分，他認為自己與去年投球沒有不同，但主要的問題就是太趕，而且對方打得好，加上有耐心，所以才會造成今天的結果。

吳世豪說：「最主要的問題就是太急，節奏不好，造成今天投得球沒有品質。」

關鍵字： 富邦悍將中華職棒吳世豪
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