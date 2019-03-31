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中職／派艾迪頓對富邦　伯納：總教練失職

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記者劉峻誠／台中報導

中信兄弟艾迪頓29日面對富邦悍將，主投4局就丟7分，跟前一場主投6局無自責分，表現判若兩人。事實上，艾迪頓從去年開始，面對富邦就特別沒有辦法，總教練伯納說：「看來是總教練失職了。」

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去年艾迪頓27場出賽、22場先發，拿下9勝9敗，還有1場無安打比賽，防禦率3.48。面對桃猿防禦率3.12、對統一防禦率2.24，不過面對富邦悍將，艾迪頓防禦率高達5.44，對富邦就是特別沒辦法。伯納認為，艾迪頓必須要自己去想，到底是出了什麼狀況。

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伯納不擔心艾迪頓狀況，他說：「再好的投手，一定都會有1、2場比賽遇到狀況。當然，我們也會去檢視他的投球動作，看看他是不是有什麼動作被抓到，讓對方知道他的球路。」

艾迪頓面對其他2隊都有好表現，但面對富邦特別沒辦法，伯納認為，艾迪頓沒有利用自己的優勢，想辦法破壞對方的平衡，他必須要改變投球策略。

「那應該是總教練失職了，對富邦投得特別差，總教練還派他上去投」在被告知，艾迪頓生涯對戰富邦防禦率高達6.26，加上過去面對富邦前身義大犀牛的成績，艾迪頓對戰防禦率仍高達5.46時，伯納表示，若是去年都投不好，上一場也不好，按照機率來說，下一場艾迪頓對上富邦應該會谷底反彈。

關鍵字： 中信兄弟艾迪頓中華職棒
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