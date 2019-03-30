運動雲

> >

中職／吳世豪先發對身體有信心！陳連宏：過去缺乏攻擊性

ETtoday運動雲

記者劉峻誠／台中報導

富邦悍將31日即將派出吳世豪先發，對決中信兄弟黃恩賜，吳世豪去年首度升一軍，出賽5場、4場先發，主投22局，防禦率1.64，有著優異的表現，但卻因為手肘傷勢無法繼續待在一軍，今年捲土重來，吳世豪說：「傷已經沒有問題了。」

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

春訓開訓前，吳世豪等投手先開練，也因為去年傷勢影響，今年特別針對身體強化，「我對自己的身體有信心。」吳世豪最多用球數為80球，他說：「明天就是盡全力去投。」

請繼續往下閱讀...

▲▼2019年富邦悍將春訓開訓儀式-吳世豪。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳世豪。（圖／記者黃克翔攝）

談到去年傷勢，吳世豪認為是自己太想表現，所以會過度用力，今年仍舊會全力以赴，但已經懂得如何去面對職棒強度。吳世豪面對本季首場先發，「去年還會綁手綁腳的，今年就更放得開，按照自己方式去投。」

談到吳世豪狀況，總教練陳連宏說：「過去他的投球沒有攻擊性，他要像搏擊、拳擊賽一樣，缺少那種你來我往、互相競爭的感覺。」

富邦本季仰賴年輕本土投手先發，但29日先發投手陳仕朋只投1.2局丟5分，陳連宏說：「他昨天變化球控制不好，無法引誘打者出棒，所以一直被迫要用直球對決。」陳連宏認為陳仕朋時常會有1局爆的狀況，尤其是在第2局時，而這點一直是必須克服的課題。

關鍵字： 富邦悍將吳世豪中華職棒
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／罕見從老對手楊志龍手中開轟　范國宸盼帶動富邦氣勢

中職／棒球大王滾滾沒關係！彭政閔：柏融適應後就沒問題

中職／領先5分要4棒觸擊！伯納：在這聯盟分數永遠不夠

中職／張志豪開季7支0　伯納：今晚先發成為Super star

熱門新聞

北海道直擊／王柏融出場曲台味十足！Fly Out響徹巨蛋

中職／強襲安打後暖心道歉！林益全站出口等李振昌

日職／王柏融旅日首安出爐！　終結7支0掃右外野安打

中職／萬幸沒骨折！李振昌拇指瘀血到醫院檢查

SBL／樂見林志傑、楊敬敏回歸　許晉哲：球星值得爭取

中信兄弟「短命洋將」艾銳克　重返海盜小聯盟

讀者回應

﻿

最新新聞

1初先發不緊張是騙人　翁瑋均丟好

2全國小學生定向越野賽在新竹競逐　

3挨轟讚林書逸、張志豪！索沙：我沒有失投

4王柏融首安！栗山：期待明天表現

5索沙僅用87球投8局！富邦中斷3連敗

熱門新聞

1大王出場曲夠台 Fly Out響徹巨蛋

2強襲安打！林益全站出口等李振昌道歉

3日職／王柏融旅日首安終於出爐

4萬幸李振昌沒骨折！拇指瘀血到醫院檢查

5盼林志傑回歸　許晉哲：值得爭取

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

0328 富邦 vs 統一 賽後，統一勝利組牛棚穩定發揮，接續3局的投球，讓對手毫無招架之力

0328 富邦 vs 統一 賽後，奧斯丁表現倒吃甘蔗，先發6局狂飆10K，順利奪下首勝

王柏融旅日首戰任先發5棒左外野 霸氣登火腿限定「鬥士號」列車

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366