中職／吳世豪先發對身體有信心！陳連宏：過去缺乏攻擊性

記者劉峻誠／台中報導



富邦悍將31日即將派出吳世豪先發，對決中信兄弟黃恩賜，吳世豪去年首度升一軍，出賽5場、4場先發，主投22局，防禦率1.64，有著優異的表現，但卻因為手肘傷勢無法繼續待在一軍，今年捲土重來，吳世豪說：「傷已經沒有問題了。」

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春訓開訓前，吳世豪等投手先開練，也因為去年傷勢影響，今年特別針對身體強化，「我對自己的身體有信心。」吳世豪最多用球數為80球，他說：「明天就是盡全力去投。」

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▲吳世豪。（圖／記者黃克翔攝）



談到去年傷勢，吳世豪認為是自己太想表現，所以會過度用力，今年仍舊會全力以赴，但已經懂得如何去面對職棒強度。吳世豪面對本季首場先發，「去年還會綁手綁腳的，今年就更放得開，按照自己方式去投。」

談到吳世豪狀況，總教練陳連宏說：「過去他的投球沒有攻擊性，他要像搏擊、拳擊賽一樣，缺少那種你來我往、互相競爭的感覺。」

富邦本季仰賴年輕本土投手先發，但29日先發投手陳仕朋只投1.2局丟5分，陳連宏說：「他昨天變化球控制不好，無法引誘打者出棒，所以一直被迫要用直球對決。」陳連宏認為陳仕朋時常會有1局爆的狀況，尤其是在第2局時，而這點一直是必須克服的課題。