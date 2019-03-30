中職／投球狀況多！李振昌怪自己：3場都很糟

記者劉峻誠／台中報導



中信兄弟李振昌去年加入中職大殺四方，投26場、25.1局只丟4分，且只被敲1發全壘打，防禦率1.42，拿下13次救援成功。不過今年狀況不佳，出賽3場，其中2場失分，李振昌說：「3場都很糟。」

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李振昌26日面對桃猿，9局3比2領先時登板，主投1局丟1分，使得兄弟遭到追平，李振昌本季首次救援失敗，終場兄弟在延長12局3比4輸球。29日面對富邦悍將，9局上6比3領先時登板，先被高國麟敲出一發全壘打，1出局後被王正棠、胡金龍接連敲出安打，再被林益全強襲球打中，隨後李振昌就退場。

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▲李振昌。（圖／記者李毓康攝）



2場比賽，李振昌投1.1局，面對11位打者，被敲6支安打，有1次保送，沒有三振，表現與去年截然不同，李振昌認為，自己是節奏出了問題，「自己狀況不好，都沒辦法百分之百投到到想要的位置，2好球很容易拿到，但缺少決勝球」。

李振昌說：「熱身賽一開始狀況不錯，但官辦熱身賽開始感覺跑掉，感覺跟去年差很多。」

過去都在美職、日職春訓，今年首度參與中職春訓，李振昌說：「感覺春訓很長，但比賽如果能多一點會比較好。」不過李振昌不把自己狀況差的主因歸咎在春訓上，他說：「怪我自己沒能達到球隊要求，自己要檢討。」

李振昌29日被強襲球打中，30日下二軍，需要3天休息時間，他說：「接下來會隨一軍調整。」