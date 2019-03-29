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中職／1300場出賽代表老了　林智勝不是最高薪反而輕鬆

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記者劉峻誠／台中報導

中信兄弟林智勝29日先發，擔任第3棒、一壘手，此戰也是他生涯第1300場出賽，是中職史上第7人，林智勝笑說：「1300場出賽沒什麼，就只是代表我老了的意思。」對於生涯出賽場次紀錄，林智勝沒有想太多，他認為是自己撐的夠久，才能有這樣的出賽數，目前生涯259轟，離張泰山的中職紀錄還有30轟差距，他說：「我也沒有去想這件事，因為年紀大了，我知道全壘打就比較難打出來了。」

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37歲的林智勝，是目前中職現役球員之中，年紀第6大的，僅次於彭政閔、高國慶、張建銘、周思齊、潘武雄，在年紀越來越大後，林智勝也看淡了許多事情，他說：「有些東西變得沒那麼在乎了，以前會很在意每場的成績，因為想要加薪。」

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▲▼ 0327 中華職棒中信兄弟主場兄弟VS桃猿-林智勝。（圖／記者黃克翔攝）

▲林智勝。（圖／記者黃克翔攝）

林智勝認為，球員年紀大了，表現不如過去是可預期的狀況，因此遭到減薪也是沒辦法的事，「這就是職業運動，薪水本來就是隨著表現而不同。」

今年不再是聯盟最高薪球員，林智勝內心也更加坦然，他說：「現在打起來更輕鬆，沒有那麼多注目，讓我在場上能更輕鬆為球隊貢獻。」

「有完整春訓的話，狀況都不會落差太大」林智勝今年春訓狀況好，也讓他暌違已久的待在開季待在一軍，林智勝說：「去年去澳洲，雖然狀況很好，但也比較疲勞，狀況很快就掉下來。加上沒有春訓打底，沒有辦法維持太久，所以打不好不意外。」

談到至今自己創下的許多紀錄，林智勝說：「那又怎樣？即使第一個或者最快完成紀錄也沒什麼，現在還有很多年輕球員，他們的素質都比我以前好很多，所以他們未來也可以做到。」

關鍵字： 中信兄弟林智勝中華職棒
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