中職／首座MVP獻給爸爸　楊志龍：其實狀況沒有很好

記者劉峻誠／台中報導



中信兄弟楊志龍29日先發面對富邦悍將，主投6局失2分，賽後拿下本季首勝，也拿下生涯首座單場MVP，他說：「要把這座MVP獻給爸爸。」

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楊志龍此戰投6局，用了91球，其中57顆好球，被敲6支安打，包含范國宸1發2分全壘打，掉2分，有1次保送、2次三振，拿下本季首勝。

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▲楊志龍。（圖／記者季相儒攝）



談到被范國宸敲的全壘打，楊志龍說：「那時候沒有好球2壞球，捕手要我投進去，但偏高的球被掌握到，是自己的失投球。」被敲全壘打後，楊志龍才用了近80球，總教練伯納也希望他繼續投下去，楊志龍說：「我就是盡先發投手的責任去投。」

楊志龍春訓狀況好，賽前就很有信心，不過他說：「今天變化球狀況不是很好，所以大部分是用直球，再靠著捕手配球對決。」

今年楊志龍備受期待，他說：「春訓真的很辛苦，在春訓儲備能量，並且應付整個球季，把去年不足的練起來。」

剛進職棒時的楊志龍遇到失速問題，他認為主要是心態，「剛進來時遇到各種挑戰，各隊打者都很強，我自己也沒準備好，投球機制出了問題，上場就會怕，心態不夠正面，所以造成負面效果。今年算是有好的開始，希望能夠維持，不要讓好的狀況掉下去。」

賽後拿到MVP，楊志龍一開始還不知道，是隊友不斷呼喊他的名字，許基宏還高喊：「志龍！是你啦！你不要給我啊！」楊志龍驚覺自己拿下生涯首座MVP，這才從休息室走出去。他說：「這MVP要獻給爸爸，是他把我栽培到現在，我才有辦法拿下這個MVP。」

談到楊志龍狀況，總教練伯納說：「他今天投得很好，加上過去2經驗，他現在變得更加成熟，上場時不會閃躲，這是我們樂見的。」不過兄弟連續幾場比賽都在比賽後段被對手追分，伯納笑說：「若是再這樣下去，我可能就會滿頭白髮，或者是像他（指翻譯）一樣變成光頭。」