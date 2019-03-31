中職／歐書誠臨危受命2.1局飆5K　長榮大學校友史上第1勝

記者劉峻誠／台中報導



歐書誠去年選秀第8輪被富邦悍將選中，季末升上一軍繳出好表現，今年在例行賽也投出好成績，31日面對中信兄弟，在先發投手吳世豪2.2局丟3分提前退場情況下，歐書誠臨危授命登板，2.1局飆出5次三振，只有周思齊靠著失誤上壘，6局上富邦攻下4分逆轉，終場歐書誠拿下生涯首勝、首次單場MVP，成為台南長榮大學棒球隊史上，首位在職棒拿下勝投的校友，他說：「沒想到這麼快，一切都要獻給我媽媽，她養我這麼久。」

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歐書誠加入職棒以後，被定位為長中繼投手，目前為止感覺都還不錯。此戰能繳出優質好投，他說：「昨天晚上教練團就有跟我說，如果先發投手出狀況，我就會是最先上去的，所以一直都是準備的狀態。」

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▲歐書誠。（圖／富邦悍將提供）



29日面對中信兄弟，歐書誠中繼2局，被敲3安打丟1分。他認為該場比賽進壘點都高了一點，角度也不是很好，所以才會頻頻被對方敲安打。

休息一天後，這場比賽能有好表現，歐書誠表示，其實剛開始狀況也沒有很好，只是盡力按照捕手要求，努力投準，並且加快投球節奏，最後也收到好效果，「直球跟變化球狀況都不錯，2好球搶下之後，決勝球都有投出來」。

去年歐書誠在一軍出賽5場，被敲6支安打，有5次保送，1次救援失敗，被上壘率高達2.06，他說：「去年只投幾場而已，但身體很快就感受到疲累，所以秋訓、春訓跟體能教練、防護員配合，加強身體的強度，現在感覺都還不錯」。