4個月暴瘦30公斤　鉛球國手張銘煌丟棒球：完全沒重量

記者劉峻誠／台中報導



中信兄弟31日邀請台灣鉛球紀錄保持人張銘煌開球，過去超過140公斤的張銘煌，這次來開球時瘦了許多，體重降到110公斤左右，他說：「退役了以後，為了健康減重，許多朋友看到我都認不出我，還問我是不是怎麼了，但其實我只是為了健康減重。」

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張銘煌2009年在越南河內亞洲室內運動會擲出19.55公尺紀錄，是台灣鉛球紀錄保持人。在去年亞運結束後，張銘煌選擇退休，他表示，自己在退休後的4個月內瘦了30公斤。

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▲張銘煌為兄弟開球 。（圖／記者劉峻誠攝）



身高193公分的張銘煌，過去為了鉛球等項目，因此必須讓自己維持體重、肌肉量，「噸位要夠，你才能有那個能量。」但在結束選手生涯後，張銘煌究竟是如何瘦身的呢？他說：「主要是運動、忌口、補充水分。」

張銘煌說：「一定要控制飲食，一個禮拜運動3到5天。還有，因為你補充的能量比以前少了，所以一定要有很多的水分。」

鉛球國手張銘煌現在待在國訓中心栽培台灣年輕鉛球選手。過去拿著超過7公斤的鉛球，這次張銘煌來到洲際棒球場開球，拿起大約145公克的棒球，他說：「完全感受不到重量。」

對於張銘煌來說，丟鉛球與丟棒球是完全不同的，還好他平時在台體大還有打慢速壘球，他說：「現在我們有個教師聯隊，校長（林華韋）要我一起來打，讓我守一壘，還常跟我開玩笑，如果沒打全壘打就不能回家。」