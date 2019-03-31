運動雲

> >

4個月暴瘦30公斤　鉛球國手張銘煌丟棒球：完全沒重量

ETtoday運動雲

記者劉峻誠／台中報導

中信兄弟31日邀請台灣鉛球紀錄保持人張銘煌開球，過去超過140公斤的張銘煌，這次來開球時瘦了許多，體重降到110公斤左右，他說：「退役了以後，為了健康減重，許多朋友看到我都認不出我，還問我是不是怎麼了，但其實我只是為了健康減重。」

●下載《ETtoday新聞雲APP》中職精彩直播賽事不漏接

●中職賽事直播看《播吧》

張銘煌2009年在越南河內亞洲室內運動會擲出19.55公尺紀錄，是台灣鉛球紀錄保持人。在去年亞運結束後，張銘煌選擇退休，他表示，自己在退休後的4個月內瘦了30公斤。

請繼續往下閱讀...

▲張銘煌為兄弟開球 。（圖／記者劉峻誠攝）

▲張銘煌為兄弟開球 。（圖／記者劉峻誠攝）

身高193公分的張銘煌，過去為了鉛球等項目，因此必須讓自己維持體重、肌肉量，「噸位要夠，你才能有那個能量。」但在結束選手生涯後，張銘煌究竟是如何瘦身的呢？他說：「主要是運動、忌口、補充水分。」

張銘煌說：「一定要控制飲食，一個禮拜運動3到5天。還有，因為你補充的能量比以前少了，所以一定要有很多的水分。」

鉛球國手張銘煌現在待在國訓中心栽培台灣年輕鉛球選手。過去拿著超過7公斤的鉛球，這次張銘煌來到洲際棒球場開球，拿起大約145公克的棒球，他說：「完全感受不到重量。」

對於張銘煌來說，丟鉛球與丟棒球是完全不同的，還好他平時在台體大還有打慢速壘球，他說：「現在我們有個教師聯隊，校長（林華韋）要我一起來打，讓我守一壘，還常跟我開玩笑，如果沒打全壘打就不能回家。」

關鍵字： 中信兄弟中華職棒開球張銘煌鉛球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／賭一杯咖啡代打開轟！詹子賢：倪福德是頂尖投手

中職／派艾迪頓對富邦　伯納：總教練失職

ET直播／本土火球男對決！吳世豪戰黃恩賜　14點開打

中職／引退倒數8場！陳江和帶兒子到球場　享受最後球員時光

熱門新聞

中職／強襲安打後暖心道歉！林益全站出口等李振昌

日職／王柏融守備發生瑕疵　第2打席生涯2安出爐

獨角獸波辛基斯遭控性侵　涉案竟是比賽重傷後數小時

中職／領先5分要4棒觸擊！伯納：在這聯盟分數永遠不夠

日職／王柏融、陽岱鋼2台將登日媒　Yoh桑近全版吸睛

詹皇本季不打了　湖人正式宣告：例行賽關機

讀者回應

﻿

最新新聞

1黃敬瑋敲3打點　6局桃猿4比0統一

2黃恩賜回穩　5局兄弟3：2富邦

3射箭企聯開幕　郭振維射向新紀元

4未來如何面對索沙？伯納：禱告

5離開有疙瘩　曾智偵Care背號沒退

熱門新聞

1強襲安打！林益全站出口等李振昌道歉

2王柏融守備瑕疵　第2打席生涯2安出爐

3波神涉性侵　重傷後數小時遭指控

4領先5分要4棒觸擊！伯納：分數不夠

5王、陽2台將登日媒　岱桑攻全版

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

熱門影音

全站熱門影音

王柏融日職首秀！出場曲、應援曲曝光

中華職棒30年_宣傳片

03_29 Lamigo vs 統一 七局上，獅隊上演DOUBLE PLAY，成功抓下2個出局數

楊家維逆轉三分砲5比4Lamigo　知念廣彌生涯首勝

03_30 Lamigo vs 統一 九局上，統一再請陳韻文上場關門成功！守下主場四連勝

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366