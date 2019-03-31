中職／富邦牛棚防禦率1.08　張竣龍：互相討論策略

記者劉峻誠／台中報導



富邦悍將張竣龍去年選秀落選，以自主培訓方式加盟，在季末升上一軍，成為富邦牛棚即戰力，屢屢繳出好表現，今年依舊是富邦不可或缺的戰力，31日在先發投手提前退場情況下，張竣龍登板中繼1局無失分，終場富邦以6比3逆轉擊敗中信兄弟。今年張竣龍3場出賽僅被敲出1支安打，還沒有任何失分。

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總教練陳連宏說：「因為有牛棚投手撐住場面，最後打者才能有反攻氣勢，是這場比賽重要的關鍵。」

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▲富邦悍將投手張竣龍。（圖／富邦悍將提供）



富邦先發投手吳世豪2.2局丟3分退場，不過中繼投手歐書誠2.1局無失分，打線在6局上追4分，以6比3超前比數，6局下張竣龍登板，主投1局，只用9顆球，被敲1支安打，拿下生涯第2個中繼點。

張竣龍在熱身賽只投1局，被敲5支安打丟3分，3月17日面對中信兄弟，沒解決任何打者丟3分，他說：「熱身賽不是狀況不好，那時還在嘗試調整直球位置，所以大部分只丟直球。」目前張竣龍都是在比賽後半段上場，他說：「工作就是1、2局，所以在這段期間要拿出最好表現。」

張竣龍去年11局投球有8次保送，今年控球改善許多，他說：「去年投比較開，今年在投手教練以及自己的要求下，比較積極攻擊對手，也收到不錯效果。」

富邦悍將牛棚目前16.2局只丟2分，牛棚投手防禦率1.08，是4隊之中表現最好的，張竣龍說：「牛棚投手都會互相討論策略，也會比較知道該如何面對對手。」