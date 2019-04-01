王柏融還在適應　陽建福驚：日本投手輕鬆飆出161公里

記者劉峻誠／台北報導

「滑球王子」陽建福過往在中職與國際賽場投出好成績，2005年及2011年都傳出有日本球隊想要網羅，但最終都沒有成行。「台灣大王」王柏融今年挑戰日本職棒，3月31日單場2安打、1打點表現受到矚目，陽建福也有關注王柏融表現，他說：「他真的很不容易，過去都是投手挑戰日職比較多，很少有打者，他的壓力一定很大。」

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陽建福表示，自己有關注王柏融在日職的比賽，現在王柏融都是面對陌生的投手，還不太適應日本環境，也不熟悉日本投手節奏，但等他熟悉以後，王柏融的實力絕對沒問題。

▲王柏融。（圖／記者季相儒攝）



王柏融中斷開季連7打席無安打窘境，目前在日職前3場，13打數3安打，打擊率2成31，在火腿陣中排名第4。陽建福說：「現在他才剛在日本，還沒有辦法適應環境，尤其那邊的投手球都比台灣犀利，尾勁也更好，所以他還需要一點時間適應，相信他會越來越好。」

談到日本職棒投手的實力，陽建福驚訝的說：「他們那麼瘦，但是有辦法投出161公里，我那時候看到，還想說是不是測速槍壞了。」軟銀投手千賀滉大29日先發對上西武，第一球就飆速161公里，6局投球僅被敲3安打、無失分。

▲陽建福。（圖／中華棒協提供）