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中職／2000年世代首位先發　邱丹：興奮大於緊張

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記者劉峻誠／桃園報導

Lamigo桃猿2日拉上去年選秀第3輪選進的外野手邱丹，並且讓他先發鎮守中外野，邱丹也成為2000年以後出生，首位在中職一軍先發的球員。週日才被通知會升上一軍的邱丹說：「沒想過上一軍的時程，但比預計的還要快了許多，現在期待與興奮的心情大於緊張。」

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台灣時間1日，大聯盟藍鳥隊派出牛棚投手魯西亞諾(Elvis Luciano)登板，這是大聯盟有史以來第1位2000年以後出生，並且登上大聯盟的球員。中職目前僅富邦悍將捕手戴培峰，以及邱丹這2名球員是2000年世代後在一軍出賽的球員，不過戴培峰3場出賽都是替補上陣。

▲▼Lamigo桃猿邱丹首打席遭到三振。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿邱丹。（圖／記者林敬旻攝）

邱丹提到，自己有注意到魯西亞諾這名跟自己屬於同個世代的球員，身為年輕世代的他，希望與經驗豐富、臨場反應快的學長們學習，也會多聽學長們不同的意見，希望自己能多吸收一點經驗，讓自己更加成長。

邱丹在官辦熱身賽時就繳出好成績，讓他的表現受到教練團賞識，邱丹說：「之前在隊內賽時第一次感受到高張力比賽，那時候還比較緊張，現在就沒有緊張的感覺了。」

升上一軍後，包含藍寅倫、陽耀勳以及過去在普門的學長翁瑋均都告訴邱丹「不要緊張」。2年前加入中職，去年有很好表現的廖健富也給邱丹建議，「剛上一軍會興奮，就放手去打，1、2次之後就能熟悉，相信他會展現該有的實力。」

首年參與職棒春訓，邱丹一開始相當擔心自己能不能跟上，他笑說：「練習練真的很大，還好最後有撐住，跑步都有跑完，體能算是有跟上。」

關鍵字： lamigo桃猿中華職棒邱丹
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