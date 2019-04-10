ET直播／中信拚6連勝！防禦率0萊福力對戰富邦王牌索沙

記者劉峻誠／綜合報導

富邦悍將10日在主場迎戰中信兄弟，派出洋投索沙迎戰萊福力，本季到目前為止壓制力最佳的兩名投手正面交鋒，究竟是兄弟會延續連勝氣勢呢？還是富邦有機會止敗？請鎖定觀看《ETtoday新聞雲》直播。

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中信兄弟上週先發投手連番好投，讓他們以單週5戰全勝之姿，登上上半季龍頭。目前中信8勝3敗，勝率7成27，領先第2名的統一2.5場勝差。

富邦目前4勝6敗、2連敗，與兄弟還有3.5場勝差。不過富邦本季與中信曾有1次3連戰交手，拿下2勝1敗優勢，是目前對戰中信唯一佔上風的隊伍。

▲萊福力。（圖／記者黃克翔攝）



中信此戰先發投手萊福力近況不錯，2場出賽，投了12.2局無失分，防禦率仍是完美的0，被上壘率僅0.87，有1勝0敗。本季萊福力被打擊率1成96，面對右打被打擊率1成，不過面對左打被打擊率2成69，仍須特別小心富邦左打群。

去年萊福力對戰富邦10場，拿下3勝3敗，防禦率4.03，曾被敲出7轟，包含范國宸、林益全、林哲瑄、申皓瑋、高國麟、胡金龍都曾對他開轟，其中胡金龍個人包辦2轟。

▲富邦悍將投手索沙。（圖／記者林敬旻攝）



索沙本季3場出賽，拿下2勝1敗，防禦率1.57的成績。過去曾與兄弟交手1場，主投8局失2分，拿下中職生涯首勝。不過該場比賽，索沙被林書逸、張志豪各敲1發全壘打。