不斷更新／蔡齊哲讓悍將前5局15上15下　富邦0比1中信

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將10日主場迎戰中信兄弟，派出索沙對戰臨危授命先發的蔡齊哲，首局中信靠著林智勝適時安打，突破索沙強力壓制，以1比0領先富邦。富邦前5局打線沒發揮，因首局雙殺關係，前5局15名打者上場，15人出局。索沙前4局飆出7次三振。

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1局上索沙三振王威晨，又保送林書逸，雖然用154公里速球三振陳子豪，但被林智勝敲出安打，讓兄弟先馳得點。

▲中信兄弟林智勝。（圖／記者林敬旻攝）

1局下富邦開路先鋒王正棠雖然有安打表現，但于孟馗二壘平飛球遭接殺，王正棠回壘不及形成雙殺，胡金龍左外野飛球遭接殺。

2局上彭政閔遭到三振，黃鈞聲敲出安打，王勝偉靠失誤上壘，2出局一三壘有人時，王威晨盜上二壘，不過林書逸遭到三振。

3局上陳子豪擊出二壘滾地球遭刺殺，林智勝遭三振，許基宏敲出安打，不過張志豪打出二壘滾地球遭刺殺。

▲蔡齊哲。（圖／記者黃克翔攝）



富邦打線前5局沒有發揮，雖然首局有安打，到因雙殺形成變向3上3下，前5局僅王正棠上壘，15上15下。

富邦先發投手索沙4局飆出7次三振，僅被敲4支安打，有1次保送，失1分。蔡齊哲臨危授命，表現不輸給索沙，前3局僅被敲1安打，有1次三振。

▲富邦悍將索沙。（圖／記者李毓康攝）