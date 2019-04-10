中職／陳仕朋、吳世豪繼續先發　穩定輪值至少單季10勝

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將近年培養許多值得期待的本土投手，但幾乎沒有人能夠穩定待在一軍整季，陳連宏說：「要固定先發，1年至少需要拿到10勝吧。」

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中信兄弟、Lamigo桃猿、統一獅等隊伍都有單季10勝的本土投手，但富邦隊史近10年（包含前身義大犀牛、興農牛）僅2010年陽建福、林其緯，以及2013年的林晨樺達到單季10勝水準。

富邦球團入主以後，本土91場先發，合計只拿下14勝，黃亦志拿下5勝、林政賢3勝、陳鴻文2勝，陳明軒、蔡明晉、林煜清、吳世豪各有1勝。相較於其他隊都有單季10勝級本土投手，富邦本土投手表現相當不理想，陳連宏說：「會啦，我們也會有。」

▲陳仕朋。（圖／記者黃克翔攝）



目前富邦排定陳仕朋、吳世豪為一軍本土的4號、5號先發，不過2人目前3場先發表現都不理想，陳仕朋5.2局丟7分自責分，吞下2敗；吳世豪5局丟8分，防禦率高達14.40，對於2人先發，陳連宏苦笑說：「下一場會更好。」

吳世豪在去年首度升上一軍，展現初生之犢的氣勢，5場出賽、4場先發，共投22局，僅被敲出17支安打，送出17次三振，被上壘率1.14，防禦率1.64，拿下1勝0敗。

▲吳世豪。（圖／記者劉峻誠攝）



不過今年在一軍荒腔走板，失去了去年在一軍的氣勢，陳連宏說：「秋訓、春訓時接受王教練的調整，那時候狀況都很好，但前陣子手有點不舒服，所以休息了一段時間，之後體力受到影響，投球局數就拉不長，控球也不理想。」