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中職／臨危受命先發好投！蔡齊哲其實4局腳就緊繃了

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記者劉峻誠／新北報導

中信兄弟10日面對富邦悍將，在萊福力割破手指情況下，先發投手臨時改為蔡齊哲，蔡齊哲也不負教練團期望，以好的表現證明身手，總教練伯納說：「臨危受命先發還能有這樣的表現，真的是值得鼓勵。」

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伯納說：「過去2年他有機會先發，他利用過去的經驗，讓他自己變得更加成熟。」

蔡齊哲僅投6局，被敲2安打，無失分，用71球就退場，伯納表示，「換他下場與用球數無關，重要的是他完成賽前我們交代的任務，他做好他該做的工作，7局時對方一開始較多左打，所以換上左投，之後再換李振昌上來。」

▲▼中信兄弟李振昌。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟李振昌。（圖／記者李毓康攝）

蔡齊哲表示，自己狀況不錯，但4局投完之後腳步緊繃，靠著防護員的伸展，讓他撐完5、6局，所以才會在僅投71球的狀況下退場。

過去2年蔡齊哲成績不理想，今年能有所突破，目前連續2場先發好投都沒有失分，蔡齊哲認為這一切與自己變得更能夠積極攻擊好球帶有關，加上今年控球進步，讓他投球變得更順利。

▲▼中信兄弟蔡齊哲。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟蔡齊哲。（圖／記者李毓康攝）

首局蔡齊哲雖然被首位打者王正棠敲出安打，但靠著雙殺化解危機，讓富邦變相3上3下，前5局讓富邦15上15下，蔡齊哲說：「都是靠捕手（黃鈞聲）引導，他會提醒我哪個打者通常喜歡打第幾球，並且在投那一球時特別小心。」連續2場好投，蔡齊哲希望自己繼續維持，減少保送數，並且做好該做的，場場都完成先發投手該完成的投球局數。

關鍵字： 中信兄弟中華職棒蔡齊哲
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