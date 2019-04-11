中職／預防陳江和觸擊沒用！陳連宏：點太好

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將10日面對中信兄弟，延長賽10局1出局時讓中信攻佔滿壘，此時中信換掉打得不錯的許基宏，反而換上陳江和上來代打，最後中信靠著陳江和犧牲觸擊，成功完成強迫取分戰術，富邦總教練陳連宏表示，當時陳江和上來，大家都知道百分之百是要執行觸擊戰術。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

10局上雙方1比1平手，富邦換上歐書誠登板，1出局後中信林書逸、詹子賢接連敲安打，富邦換上倪福德登板，讓林智勝敲出三壘滾地球，沒想到三壘手蔣智賢發生失誤，滿壘時中信換上陳江和代打許基宏的5棒。

請繼續往下閱讀...

▲中信兄弟陳江和。（圖／記者李毓康攝）



陳江和在1好球之後擺出短棒，三壘上的林書逸滑回本壘，中信成功的靠著強迫取分拿下領先分數。緊接著張志豪敲出適時安打，中信再拿2分保險分。雖然10局下富邦林益全敲出2分打點二壘安打，但中信仍以4比3擊敗富邦，拿下6連勝。

陳連宏表示，該場比賽許基宏已經有2支安打表現，且2支安打都很強勁，既然換掉打得好的許基宏，代表一定有戰術，雖然有做預防，但一三壘手仍舊無法太過趨前，「萬一強攻，一次就全部都回來了。」

陳連宏說：「我們有預防，只能說他點得真的很好，若要說有錯，我們那個時候應該能做個吊球，但當下沒有去做。」