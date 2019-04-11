運動雲

> >

中職／預防陳江和觸擊沒用！陳連宏：點太好

ETtoday運動雲

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將10日面對中信兄弟，延長賽10局1出局時讓中信攻佔滿壘，此時中信換掉打得不錯的許基宏，反而換上陳江和上來代打，最後中信靠著陳江和犧牲觸擊，成功完成強迫取分戰術，富邦總教練陳連宏表示，當時陳江和上來，大家都知道百分之百是要執行觸擊戰術。

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

10局上雙方1比1平手，富邦換上歐書誠登板，1出局後中信林書逸、詹子賢接連敲安打，富邦換上倪福德登板，讓林智勝敲出三壘滾地球，沒想到三壘手蔣智賢發生失誤，滿壘時中信換上陳江和代打許基宏的5棒。

請繼續往下閱讀...

▲▼中信兄弟陳江和。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟陳江和。（圖／記者李毓康攝）

陳江和在1好球之後擺出短棒，三壘上的林書逸滑回本壘，中信成功的靠著強迫取分拿下領先分數。緊接著張志豪敲出適時安打，中信再拿2分保險分。雖然10局下富邦林益全敲出2分打點二壘安打，但中信仍以4比3擊敗富邦，拿下6連勝。

陳連宏表示，該場比賽許基宏已經有2支安打表現，且2支安打都很強勁，既然換掉打得好的許基宏，代表一定有戰術，雖然有做預防，但一三壘手仍舊無法太過趨前，「萬一強攻，一次就全部都回來了。」

陳連宏說：「我們有預防，只能說他點得真的很好，若要說有錯，我們那個時候應該能做個吊球，但當下沒有去做。」

關鍵字： 富邦悍將中華職棒中信兄弟陳江和
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

中職／高國輝雙響砲！加速回一軍時程　陳連宏：再說

中職／萊福力本季首戰富邦　11日運彩看好中信7連勝

ET直播／中信萊福力手割傷1天後先發　對戰富邦陳仕朋

日職／王貞治眼底下敲致勝安！王柏融：您是王的驕傲

熱門新聞

中職／張泰山重返味全龍　確定接任打擊教練

獨家／味全龍回鍋首任領隊　科技人吳德威出線

日職／王貞治眼底下敲致勝安！王柏融：您是王的驕傲

日職／王柏融勝打救了他 　西川遙輝：我最大的祈求

美媒痛批陳偉殷：腐爛的水果該丟掉了　馬林魚要做決定

中職／果斷強迫取分！伯納：這是陳江和擅長的

讀者回應

﻿

最新新聞

1U20亞洲盃五人制分組出爐

2新莊雨勢大　中信、富邦1局暫停

3說好的強攻呢？陳連宏：兄弟打團隊棒球

4仁和PK險勝忠孝　連2年晉8強

5陳江和13日台南最後先發　號召球迷進場

熱門新聞

1張泰山重返味全龍　接任打擊教練

2味全龍回鍋首任領隊　吳德威出線

3與王貞治碰面　王柏融：您是王的驕傲

4王柏融救了他 　西川遙輝：最大祈求

5美媒痛批陳偉殷　腐爛的水果該丟掉了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

04/09 統一 vs Lamigo 九局上，陳傑憲擊出右外野方向滿貫全壘打，帶有四分打點，獅隊追平比分！

04_10 兄弟 vs 富邦 賽前，Fubon Angels 賽前熱情表演

04/09 統一 vs Lamigo 賽前，開球嘉賓請來荒謬大師沈玉琳，搞笑開出好球！

04_10 統一 vs Lamigo 六局下，陳晨威掃出中路穿越安打跑回了1分，但朱育賢在回家路上遭到觸殺

手機永遠靜音「超難找」的4大星座　巨蟹靠緣分、水瓶懶得接電話

中天男主播私會甜心記者…　「被爆親暱照流出」激怒空姐妻

高雄老店「20元蛋包飯」忍痛熄燈　暖心闆娘：因學生關係不願漲價...

MANIAC挺進《達人秀》總決賽　評審狂讚：台灣一定以你們為傲！

追分國小學生高喊「媽祖婆我愛您」　白沙屯媽調頭進校園讓學生鑽轎底
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366