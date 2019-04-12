中職／戴培峰不像菜鳥！羅力：棒球智商很高

記者劉峻誠／新北報導

富邦悍將羅力12日傷癒復出先發，過去他曾在二軍復健賽與去年狀元捕手戴培峰搭檔出賽，他說：「他完全不像是個高中畢業生，沒有菜鳥的生澀，在場上總是有很好的想法。」

●中職看ET，記下直播通關密語到新聞雲App活動欄位填寫，每場抽出一百名獲得百元超商購物金！

戴培峰去年選秀以狀元身份加入富邦悍將，簽約金達560萬，不過去年一整年沒有在一軍、二軍出賽，直到冬季聯盟才正式投入職業層級比賽。

請繼續往下閱讀...

▲富邦悍將戴培峰。（圖／中職提供）



今年春訓經過富邦一軍投捕教練古久保健二特訓後，戴培峰再度成長。在一軍3場出賽都是後半段上場，3打數沒有安打，吞下2次三振，不過蹲捕功力獲得賞識，包含古久保、總教練陳連宏都說：「他蹲捕時投手失分率比較低。」

在二軍與戴培峰有2度搭檔出賽的羅力說：「我很意外，他完全沒有菜鳥的生澀，守備功力很好，有很好的棒球智商與知識。」

羅力提出3點舉例，他說：「第1，戴培峰接球、收球的動作流暢，可以看見他的基本功一定很好。第2，他的配球、引導，他知道怎麼面對職棒打者。第3，他會留意到對手的小動作，像是揮棒軌跡、打者踩的位置，並適時提醒投手該怎麼投。」

▲富邦悍將羅力。（圖／記者李毓康攝）