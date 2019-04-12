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中職／施子謙主場戰楊志龍　12日運彩看好統一阻斷兄弟連勝

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體育中心／綜合報導

統一獅12日在台南主場迎戰中信兄弟，雙方都派出本土投手應戰，由去年新人王施子謙對上楊志龍，12日運彩開盤，看好統一中斷兄弟6連勝。

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施子謙本季首度對戰中信兄弟，前兩場先發出賽，雖然投球局數皆超過5局，但投球內容卻有待加強。上一場面對富邦，主投5.2局被敲13支安打，更失掉9分自責分，防禦率飆升至9.00，找回去年拿下11勝的身手，調整至最佳狀態，是他目前的首要課題。

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▲▼統一獅投手施子謙。（圖／記者林敬旻攝）

 ▲統一獅投手施子謙。（圖／記者林敬旻攝）
 
去年兄弟陣中王勝偉面對施子謙的對戰打擊率高達0.667，林智勝及林書逸也有5成的對戰打擊率。施子謙面對這幾位選手時，必須嚴加堤防。
 
此役也是楊志龍本季首度先發對決統一。本季前兩場先發出賽拿下1勝0敗，皆投滿6局，將失分壓在2分以內的優質表現，也讓他目前防禦率僅有2.13。去年面對統一防禦率為4.03，6場先發出賽吞下3敗，獅隊打線中蘇智傑表現最為突出，打擊率為0.444，而陳傑憲及郭阜林也有不錯的打擊表現。
 
中信兄弟投打的優異表現，讓球隊拉出一波六連勝的佳績。週四的比賽因雨延賽，本週接下來的三連戰，不僅考驗兄弟投手群是否能繼續展現壓制力，統一打線能否攻破兄弟封鎖，也令人關注。

12日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出統一讓1.5分，賠率2.30，中信兄弟受讓1.5分，賠率1.40，大小總分開出10.5分，大分賠率1.80，小分賠率1.70，不讓分方面統一賠率1.65，中信兄弟不讓分賠率1.85，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

關鍵字： 中信兄弟中華職棒統一獅運彩
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