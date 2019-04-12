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中職／13日將在家鄉台南先發　陳江和：美國人的貼心

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記者劉峻誠／台南報導

中信兄弟陳江和12日賽前生涯已經出賽998場，將在本週末的台南3連戰達到生涯1000場出賽，並預定於21日，在天母舉辦引退儀式。出生於台南的陳江和，將會在13日久違的先發上陣，他說：「其實我有跟他們說不用特地因為我是台南人，就安排我在台南先發，但這應該是美國人的體貼，希望我能在家鄉的最後出賽先發。」

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陳江和原本預定在生涯千場出賽時引退，但球團決定讓陳江和完成千場出賽之後繼續以球員身份待在球隊，視球隊需要上場，並決定4月21日天母主場戰統一時，才會是陳江和生涯最終戰。

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▲▼中華職棒30年開季第2戰,陳江和。（圖／記者李毓康攝）

▲陳江和。（圖／記者李毓康攝）

目前生涯998場出賽的陳江和，12日可能會在比賽後段上場，13日他就會以先發上陣。陳江和表示，總教練伯納在3週前就跟他討論這件事，但他也告訴教練團：「不用刻意安排我先發，現在球隊打得很順，以球隊贏球為主。」

談到台南球場，陳江和直說：「這裡對我來說有很多意義，從學生時期一直到在這當球僮，然後進入職棒，在這裡打了很多比賽。」

陳江和也記得自己生涯首轟就是在台南，他笑說：「對統一那個外國人布萊恩嗎？因為敲的全壘打少，所以記得很清楚。」

13日生涯最後在台南的3連戰，陳江和的家人、朋友，還有兒子現在所待的球隊，以及南英商工球員、教練都會到場。屆時陳江和要面對好友「嘟嘟」潘威倫，過去在中華隊他們時常同房，他笑說：「在場上就沒有朋友，但是他真的不好打，球很準，又很有尾勁。」

關鍵字： 中信兄弟中華職棒陳江和
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