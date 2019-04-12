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中職／想碰到球就開轟！張志豪：球隊已經超越從前的兄弟

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記者劉峻誠／台南報導

中信兄弟12日面對統一獅，最多落後達5分，最終靠著周思齊關鍵二壘安打、張志豪全壘打，2個打席敲下5分，一口氣逆轉戰局，終場以11比8擊敗統一，拿下7連勝，賽後獲得MVP的張志豪說：「沒什麼，只是碰到球而已。」談到近期球隊表現，張志豪說：「已經超越以前兄弟象時期的感覺。」

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張志豪開季狀況不佳，前4場比賽沒有安打，前10打席僅1安打，打擊率一度低到只有0.083，但近期手感回溫，連續5場有安打，打擊率回升到2成26。張志豪說：「當下沒想什麼，因為我知道狀況不好，所以當下只是想碰到球，盡力把球打確實。」說到自己的狀況，張志豪僅回應：「漸入佳境。」

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▲▼中信兄弟張志豪。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟張志豪。（圖／記者李毓康攝）

兄弟此戰一度落後5分，最後靠著6分大局逆轉，拿下7連勝。張志豪說：「我們最近好幾場都是一開始落後，但最後逆轉，現在大家不管落後幾分都不會放棄。」日前陳江和曾說，「現在球隊有以前兄弟象的感覺。」張志豪說：「我覺得已經超越了。」

張志豪說：「現在大家感覺都很好，打出新兄弟的氣氛，從春訓開始心裡的想法都是一致，我們打得是團隊棒球。」

關鍵字： 中信兄弟中華職棒張志豪
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