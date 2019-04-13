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中職／艾迪頓本季首戰統一！13日運彩看好兄弟8連勝

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體育中心／綜合報導

統一獅13日在台南主場迎戰中信兄弟，派出「嘟嘟」潘威倫面對艾迪頓，潘威倫本季首度面對兄弟，艾迪頓也是本季首度對上統一，13日運彩開盤，看好兄弟8連勝。

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擺脫去年的傷痛，今年潘威倫展現王牌身手，開季2場出賽都拿出好表現，10局投球中掉了4分，不過只有3分自責分，拿下2勝0敗，防禦率2.70的成績。

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▲▼中信兄弟陳江和。（圖／記者李毓康攝）

▲中信兄弟陳江和。（圖／記者李毓康攝）

艾迪頓本季3場先發，一共投了17局，拿下2勝1敗，防禦率4.24。今年艾迪頓有2場優質先發，但3月30日面對富邦悍將，主投4局丟了7分，表現起伏較大，是艾迪頓今年必須面對的課題。

去年艾迪頓面對統一獅7場出賽，共投56.1局，拿下4勝1敗，對戰防禦率僅2.24，還有1場無安打比賽。不過曾被鄭鎧文敲過滿貫砲，潘武雄也曾從艾迪頓手中開轟，都是必須嚴加提防的打者。

13日運彩開盤，共有讓分、不讓分、大小總分、單雙數4種玩法。讓分方面開出統一受讓1.5分，賠率1.65，中信兄弟讓1.5分，賠率1.85，大小總分開出10.5分，大分賠率1.75，小分賠率1.75，不讓分方面統一賠率1.95，中信兄弟不讓分賠率1.55，單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

關鍵字： 中信兄弟中華職棒統一獅運彩
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