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中職／姿勢跑掉立刻修正　楊志龍：兄弟以贏球為目標

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記者劉峻誠／台南報導

中信兄弟先發投手楊志龍12日面對統一獅先發，主投5局掉4分，其中2分自責分，不過他僅僅在2局時遇到亂流丟了2分自責分，很快又調整回該有的狀態，止住失分，他說：「現在團隊感覺很棒，大家都會互相幫忙，不管怎樣都不會放棄，贏球是我們現在的第一目標。」

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楊志龍昨役首局讓統一3上3下，但2局先保送蘇智傑，再被高國慶敲出全壘打，1出局後保送唐肇廷，隊友又發生失誤，再讓蔡奕玄敲出安打，滿壘時陳傑憲選到保送，成功擠回1分，楊志龍單局掉3分，其中2分自責分。

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▲▼中信兄弟楊志龍。（圖／記者林敬旻攝）

▲中信兄弟楊志龍。（圖／記者林敬旻攝）

不過3局下楊志龍立刻回穩，連續對蘇智傑、高國慶、楊家維飆出三振。4局下連續解決2打者後，雖然保送蔡奕玄，但蔡奕玄盜壘失敗。5局則因隊友失誤丟了1分。

楊志龍說：「最近狀況都不錯，只是昨天2局姿勢跑掉，球路偏高，是近期最糟糕的1局。」不過經過捕手及教練提醒後，楊志龍立刻修正狀態。

近期兄弟連勝，楊志龍說：「感覺很棒，大家都以贏球為第一目標。」在這種氣氛底下投球，楊志龍說：「我還是平常心，還是要靠隊友守備、打擊幫忙才有機會贏球。」

關鍵字： 中信兄弟中華職棒楊志龍
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