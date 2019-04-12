12強棒球賽程公布　中華首戰波多黎各、再對委內瑞拉與日本

▲世界12強棒球賽賽程公布。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台中報導

2019世界12強棒球賽11月舉辦，中華隊與日本、波多黎各、委內瑞拉4隊同在預賽B組，B組11月5日到7日於台中洲際棒球場與桃園棒球場舉行，世界棒壘總會12日公布賽程，中華隊5日下午6點30分首戰波多黎各、6日下午6點30分戰委內瑞拉、7日下午6點30分出戰日本。

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世界12強棒球賽將在11月2日到17日進行，分別在台灣、韓國、墨西哥進行預賽，分組前2名將前往東京進行最終決賽，此賽事也是2020東京奧運資格賽。

中華隊與與日本、波多黎各、委內瑞拉4隊同在預賽B組，在台灣比賽；韓國與古巴、澳洲、加拿大同為C組，在韓國舉行。A組是美國、墨西哥、荷蘭與多明尼加，在墨西哥舉行。

世界棒壘總會12日在台中舉行世界12強預賽賽程宣布記者會，中華隊都是在晚上6點30分在台中洲際棒球場舉行。

中華隊B組賽程如下：11月5日，委內瑞拉戰日本，下午6點在桃園；波多黎各戰中華，下午6點30分在台中洲際。6日波多黎各戰日本，下午6點在桃園；中華戰委內瑞拉，下午6點30分在台中洲際。11月7日委內瑞拉戰波多黎各，中午12點在台中洲際；日本戰中華，下午6點30分在台中洲際。

▲世界12強棒球賽記者會。（圖／記者歐建智攝）