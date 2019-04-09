莊智淵跨界合作任高雄觀光代言人　先在球桌上尬韓國瑜

▲桌球一哥莊智淵。（圖／記者李毓康攝）



記者顏如玉／綜合報導

雖然在剛剛結束的亞洲盃桌球錦標賽中無緣8強，但莊智淵仍以世界排名20名位居台灣一哥，來自高雄的他近日「跨界合作」，受邀擔任4月的高雄觀光代言人，並在9日與市長韓國瑜在桌球桌上過招，韓國瑜提到，莊智淵父子兩人都致力於高雄推廣，對當地的運動休閒有相當大的幫助。

請繼續往下閱讀...

▲韓國瑜、莊智淵互尬桌球 。（圖／記者洪靖宜攝）



今年38歲的莊智淵出身高雄，2003年贏得個人第一座國際桌總(ITTF)巡迴賽巴西公開賽男子單打冠軍後，登上世界排名第三，該年也獲選為台灣十大傑出青年，接著隔年的雅典奧運，莊智淵打進男單8強，2008年為了培養高雄子弟，特別創立智淵桌球運動館，長期深耕高雄基層。

本月高雄特別請來莊智淵擔任觀光代言人，還要順便推廣即將在20日開幕的全中運，而韓國瑜為了與莊智淵過招，還特別換上球鞋，兩人來回互尬球技，韓國瑜儘管表示自己已經20年沒打球仍不見落居下風，也讓莊智淵大讚有運動細胞。

韓國瑜表示，莊智淵父子兩代對於高雄桌球都是長期推廣，增加高雄能見度，對於推廣運動休閒有很大的幫助，他也送上「勇士之珠」，預祝莊智淵在2020東京奧運中能勇奪金牌，為高雄爭光。

▲莊智淵。（圖／記者李毓康攝）