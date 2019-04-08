亞桌賽打哭平野美宇慘虐張本智和　大陸「射日」再展霸主氣勢

▲張本智和被大陸虐慘一度失去信心。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

亞洲桌球錦標賽最終由大陸選手包辦男女單冠亞軍，將地主日本的選手全都拒於門外，陸媒撰文表示，這也代表「國桌」的狀態正在回暖，接下來的世桌賽將是檢視大陸目前實力的重要時刻。

本次亞桌賽在日本舉辦，大陸派出男單世界第一的樊振東、剛拿下卡達公開賽冠軍的馬龍，女單則有世界第二的朱雨玲和第三的陳夢，日本則是由「怪物少年」張本智和、丹羽孝希，以及女單一姊石川佳純、2017亞錦賽冠軍平野美宇參賽。

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貴為東京奧運地主，日本對於桌球項目寄與厚望，近兩年年輕選手輩出，頻繁威脅大陸霸主地位，據日媒統計，從2017年到2018之間，日本選手一共戰勝大陸選手12次，完成這一成就的正是日本的張本智和、平野美宇和伊藤美誠，而這也讓日本喊出要在東奧拿下2枚以上的金牌。

沒想到在本次亞桌賽卻踢到鐵板，張本智和先後輸給奧運金牌馬龍、世界球王樊振東，讓他賽後一度沮喪難過表示，以這樣的狀態，東京奧運根本不可能奪金。

▲樊振東亞桌賽奪冠完成衛冕。（圖／取自ITTF）



女單方面，石川佳純碰到大陸選手也是沒輒，而在2017年一度威震大陸，連殺丁寧、朱雨玲和陳孟奪冠的平野美宇，則是被大陸研究個「底朝天」，亞錦賽後至今對上大陸只收了一場勝利，以及超過30場的敗戰。

本次亞桌賽平野美宇兩度不敵朱雨玲和香港的杜凱琹，最終僅拿下第六名，也讓她賽後泣不成聲，直呼一直輸給同樣的人非常不甘心。

這一次大陸完全壓著日本打，也讓陸媒撰文表示「狀態回暖」，但接下來東京奧運前最重要的一場國際大賽世桌賽才是真正檢驗實力的標竿，「屆時中、日桌球預計還會有一場惡戰。」

▲平野美宇一度被對手打哭。（圖／取自ITTF）