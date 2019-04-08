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「願我們都能成自己心中的驕傲」　戴資穎難得感性暖哭球迷

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▲戴資穎發文。（圖／翻攝自戴資穎IG）

▲戴資穎「願我們都能夠成為自己心中的驕傲，不跟誰比，只做自己。」。（圖／翻攝自戴資穎IG）

記者顏如玉／綜合報導

世界球后戴資穎7日在大馬公開賽決賽中，以直落二力退日本的山口茜收下三連霸，也確定球后寶座將會維持到125週，今戴資穎特別在粉專感謝球迷一路的陪伴，並坦言自己也會壓力很大，但想當個優秀的運動員就要學會排解，「願我們都能夠成為自己心中的驕傲，不跟誰比，只做自己。」

戴資穎貴為世界球后，卻仍相當親民，除了在網路上與粉絲互動以外，在比賽期間也會撥空和球迷合影、聊天，幾乎來者不拒，也讓她累積不少死忠粉絲，常常出國陪伴她比賽，讓戴資穎即使在國外也有主場的感受，不少球迷也會寫卡片鼓勵戴資穎，「這些都是我回家充電的好物。」戴資穎在粉專中寫到。

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▲▼ 2019馬來西亞公開賽,女單冠軍戴資穎、亞軍山口茜 。（圖／CFP）

▲大馬公開賽戴資穎三連霸。（圖／CFP，圖下同）

在大馬公開賽完成三連霸後，沈澱了一晚，戴資穎今早特別發了篇長文感謝球迷，先是坦言自己總是會有壓力，但卻想把壓力當作動力，努力做個優秀的運動員，還在學習如何把一切做好，甚至更好。

接著戴資穎則感動於球迷的卡片，表示自己在給球迷力量時，其實球迷也給了她不少不少力量，「我們一起成長，看似那麼渺小的力量，凝聚在一起時卻能夠帶來無限精彩及感動。」

不少球迷場場準時收看戴資穎比賽，並在寫給戴資穎的卡片中提及她曾說過的話，「你們記得我說過的每一句話，寫卡片提醒著我，當時的自己是怎麼撐過來甚至到現在...你們又是經歷了什麼，看到了什麼，所以感謝著在什麼情況下遇見我。」，即使許多球迷根本沒和戴資穎見過面，只透過網路傳達一切，「但那讓我們感覺就在彼此的身旁，互相陪伴著。」

最後戴資穎特別感謝「羽球」，讓她能和球迷相遇，也期盼能和球迷一同堅持在自己的道路上，「願我們都能夠成為自己心中的驕傲，不跟誰比，只做自己。」

另外，針對外媒報導，戴資穎將會在2020東京奧運後退休一說，戴資穎作出澄清，表示她並沒有這麼說，「我只說東京奧運是階段性目標，但不知道怎麼就被寫成那樣，我身為選手現在就是專注當下的比賽，2020以後的事情還太久，誰知道會變成怎樣。」

▲▼2019馬來西亞公開賽,戴資穎 。（圖／CFP）

關鍵字： 戴資穎大馬公開賽三連霸
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