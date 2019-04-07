大馬公開賽／林丹三局逆轉諶龍奪冠　李宗偉現身頒獎達成祝願

▲2019馬來西亞公開賽,男單冠軍林丹，李宗偉頒獎 。（圖／CFP，下同）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽7日進行各項決賽賽事，其中男單部分，大陸超級丹在四強賽擊敗同袍石宇奇晉級決賽，對上同袍諶龍，三局大戰以2比1（9：21、21：17、21：11）逆轉獲勝，收下今年首座冠軍，好友也是永遠對手的李宗偉也現身頒獎。

林丹今年遭遇兩次首輪淘汰後，在大馬公開賽首輪三局逆轉擊敗台灣一哥周天成，次輪以直落二擊敗泰國蘇龐余（Suppanyu AVIHINGSANON），8強賽遭遇日本常山幹太，再次上演三局逆轉勝，四強賽對上石宇奇，同樣是三局勝出。

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林丹晉級決賽後對上同袍諶龍，第一局諶龍一路領先，連拿5分拿下局點收下首局，第二局一開始林丹一路領先，諶龍連拿5分追至9平、16平，林丹連下4分先搶下局點扳回一城，到了決勝局，諶龍頻頻回擊出界，讓林丹擴大18：7領先，並搶下賽末點。

林丹三局逆轉擊敗諶龍，收下今年首座冠軍，而大馬球王李宗偉也特別現身頒獎，去年罹患鼻咽癌的李宗偉原先預計在本站復出，但因身體狀況考量未能出賽，李宗偉曾提到，大馬公開賽的冠軍如果不是馬來西亞人，「我的好朋友林丹，希望那個人就是你，我最偉大的對手，這是我對你最好的祝願。」這個祝願也順利達成。