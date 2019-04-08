亞桌賽／張本智和受傷拒棄賽　傷情恐影響世桌賽

▲張本智和。（圖／取自ITTF）



記者顏如玉／綜合報導

亞洲盃桌球錦標賽，日本的「怪物少年」張本智和在季軍戰一度因傷暫停比賽，最終以2比4不敵隊友丹羽孝希拿下第四名，據日本桌協透露，張本智和的傷情不樂觀，可能會減少接下來世桌賽參賽的項目數量。

早在上個月的卡達公開賽第二天，張本智和的右手無名指就有不適，但來到亞洲盃一直都沒有特別感覺，直到4強賽打完才右手才強烈疼痛起來，日本男隊總教練倉島洋介曾勸張本智和還是感到疼痛就退賽，但張本智和卻堅持完賽，「我希望打亞洲盃打好，站上頒獎台，所以不想棄賽。」

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在亞洲盃最後一戰對上丹羽孝希，張本智和在第四局開賽不久後，一度和裁判要求暫停，表示自己右手受傷需要治療，大概5分鐘緊急治療後他再度回到場上，但最終卻以2比4吞敗，僅拿下第四名。

談及為什麼要堅持完賽，張本智和認為，明年的東京奧運可能也會面臨同樣狀況，所以要拚到最後一刻，試試自己的能耐，據倉島洋介表示，接下來張本智和預計會到醫院做詳細的檢查。

倉島洋介坦言，張本智和的傷勢不樂觀，「他平常是不會輕易說痛的，所以可以預想這次的疼痛一定非常強烈他才會忍不住。」，張本智和在21日開打的世桌賽中，預計參加男單、男雙及混雙三項目，但考慮到診斷，可能會減少張本智和參賽的項目數量。