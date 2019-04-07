運動雲

> >

大馬公開賽／不滿自家球員表現差　大馬羽協仍對東奧有信心

ETtoday運動雲

▲大馬混雙陳健銘／賴沛君。（圖／翻攝自Tan Kian Meng 陈健铭粉專）

▲混雙陳健銘／賴沛君挺進大馬公開賽4強。（圖／翻攝自Tan Kian Meng 陈健铭粉專）

記者顏如玉／綜合報導

世界羽聯(BWF)超級750賽的大馬公開賽進入尾聲，地主馬來西亞僅有混雙挺進4強，男女單雙打都沒有突出表現，讓大馬羽協會長拿督斯里諾薩(Sri Norza Zakaria)坦言不滿意，但另一方面卻也欣喜年輕球員有更多機會出賽，希望他們能把握東京奧運積分賽努力突破。

本次大馬男單沒有李宗偉參賽，派出劉國倫和李梓嘉，但兩人卻在首輪就提前出局，女單張蓓雯挺進16強就不敵泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)，男雙雖有4組挺進第二輪但也沒能有所突破，女雙則在首輪就輸光光，最終僅有混雙陳健銘／賴沛君挺進4強，為大馬拿下唯一一面獎牌。

請繼續往下閱讀...

▲▼中華台北羽球公開賽,男單決賽,馬來西亞,李梓嘉。（圖／記者季相儒攝）

▲李梓嘉首輪出局。（圖／記者季相儒攝）

在自家門前的比賽卻沒能拿出好成績，大馬球迷都相當不滿，斯里諾薩表示，他能理解球迷愛之深責之切的心情，他也不滿意球員表現，但希望球迷能多給羽協信心與時間，「尤其接下來又是東京奧運積分賽，我們會加速球員成長，希望他們能把握表現。」

不過經過這次公開賽，大馬羽協也看見球員和外國球員實力有段差距，「教練和訓練委員都會正視這個問題，進入會持續加強訓練，努力拉近距離。」

大馬退役選手、目前擔任大馬教練總監的黃綜翰表示，綜觀本次年輕球員表現，還是能看見進步，且已經開始達到大賽水平，「但不可否認，這次成績不好，不過這也是球員成長路上不可避免的，當你有好表現就會被關注，這也是年輕球員該學習適應的事。」

雖然大馬近來成績不佳，但斯里諾薩仍對東京奧運有信心，相信男女單雙打和混雙項目都會有人選參賽。

關鍵字： 大馬公開賽大馬羽協東奧
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

富比士票選亞洲30歲以下最成功　大坂直美領9女運動員上榜

亞桌賽／林昀儒4局橫掃印度一哥　首參賽拿第五名

大坂直美贊助商改Nike　一年6代言成為新一代吸金女王

大馬公開賽／林丹從首輪遊至闖進決賽　對諶龍爭今年首冠

熱門新聞

中職／李振昌二軍投1局僅9球　陳家駒用禁棒被趕罰5萬

日職／安打數、打擊率全隊最佳　王柏融：把球打強

大馬公開賽／戴資穎直落二山口茜奪今年首冠　三連霸到手！

羅志祥女友周揚青「坐詹姆斯旁」看球！　還偷拍詹皇喝飲料

快訊／戰績低迷紅襪　把林子偉叫上大聯盟

張育成替補守二壘　前兄弟洋砲艾銳克返美第一場就開轟

讀者回應

﻿

最新新聞

1兩隊陽春砲互炸　7局象2：0猿

2中職／陳鏞基單場雙響砲剋富邦

3胖卡布打點助史都華曼貫砲退皇家

4養看書習慣　張詠漢正面放鬆思考

5誰最需要金柏瑞？　官網點名6隊

熱門新聞

1李振昌好投 陳家駒禁棒被趕罰5萬

2王柏融安打數、打擊率全隊最佳

3戴資穎直落二山口茜　三連霸到手！

4羅志祥女友「坐詹姆斯旁」看球

5快訊／林子偉升大聯盟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

戴資穎10年生涯宣言 東京奧運無論是否奪金，都會退休

04_05 兄弟 vs Lamigo 七局上，李茲的失控球直往王威晨的後方去，李茲趕緊以手勢表示抱歉

04_05 兄弟 vs Lamigo 二局上，張志豪將球擊到異次元空間，外野手也看不到球，判為場地二安

04_05 兄弟 vs Lamigo 一局下，王勝偉險些演出6星守備，攔下要穿出去的安打球，漂亮轉身傳一壘

年收上億大老闆改當Uber司機　載完第一趟停路邊爆哭20分鐘

蔡依林扯衣領差點親到練習生！　青春有你舞台合作《怪美的》暴動啦

香港男切陽具「3次手術」做回女人　創組織+監製跨性別影片重拾信心

影／拔菜總部行動劇「炸平總統府」　發射2導彈自誇：實在是太準了

阿嬤戴金毛用英文玩視訊交友　被問年紀急找翻譯：圖N弟啦
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366