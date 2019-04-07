大馬公開賽／不滿自家球員表現差　大馬羽協仍對東奧有信心

▲混雙陳健銘／賴沛君挺進大馬公開賽4強。（圖／翻攝自Tan Kian Meng 陈健铭粉專）



記者顏如玉／綜合報導

世界羽聯(BWF)超級750賽的大馬公開賽進入尾聲，地主馬來西亞僅有混雙挺進4強，男女單雙打都沒有突出表現，讓大馬羽協會長拿督斯里諾薩(Sri Norza Zakaria)坦言不滿意，但另一方面卻也欣喜年輕球員有更多機會出賽，希望他們能把握東京奧運積分賽努力突破。

本次大馬男單沒有李宗偉參賽，派出劉國倫和李梓嘉，但兩人卻在首輪就提前出局，女單張蓓雯挺進16強就不敵泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)，男雙雖有4組挺進第二輪但也沒能有所突破，女雙則在首輪就輸光光，最終僅有混雙陳健銘／賴沛君挺進4強，為大馬拿下唯一一面獎牌。

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▲李梓嘉首輪出局。（圖／記者季相儒攝）



在自家門前的比賽卻沒能拿出好成績，大馬球迷都相當不滿，斯里諾薩表示，他能理解球迷愛之深責之切的心情，他也不滿意球員表現，但希望球迷能多給羽協信心與時間，「尤其接下來又是東京奧運積分賽，我們會加速球員成長，希望他們能把握表現。」

不過經過這次公開賽，大馬羽協也看見球員和外國球員實力有段差距，「教練和訓練委員都會正視這個問題，進入會持續加強訓練，努力拉近距離。」

大馬退役選手、目前擔任大馬教練總監的黃綜翰表示，綜觀本次年輕球員表現，還是能看見進步，且已經開始達到大賽水平，「但不可否認，這次成績不好，不過這也是球員成長路上不可避免的，當你有好表現就會被關注，這也是年輕球員該學習適應的事。」

雖然大馬近來成績不佳，但斯里諾薩仍對東京奧運有信心，相信男女單雙打和混雙項目都會有人選參賽。