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大馬公開賽／林丹從首輪遊至闖進決賽　對諶龍爭今年首冠

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▲▼ 2019馬來西亞公開賽,林丹 。（圖／CFP）

▲2019馬來西亞公開賽,林丹 。（圖／CFP）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級750賽馬來西亞公開賽7日進行各項決賽賽事，其中男單部分，大陸超級丹在四強賽擊敗同袍石宇奇晉級決賽，將要對上同袍諶龍，林丹從去年低迷的九次首輪淘汰，加上今年兩度首輪遊，本站闖進決賽力拼今年首冠。

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林丹去年拿下全英賽的亞軍後，遭遇九次的首輪淘汰，今年初則是拿下泰國大師賽的亞軍，已經35歲的他仍力拼明年東京奧運資格，曾提到就是為了能和好友和最好的對手大馬球王李宗偉，想要五度挑戰奧運，並希望能夠在東京奧運再碰頭。

今年遭遇兩次首輪淘汰後，林丹在大馬公開賽首輪，三局逆轉擊敗台灣一哥周天成，次輪以直落二擊敗泰國蘇龐余（Suppanyu AVIHINGSANON），8強賽遭遇日本常山幹太，再次上演三局逆轉勝，四強賽對上石宇奇，同樣是三局勝出，上一次贏過石宇奇，已經是在2017年瑞士公開賽。

從首輪遊到闖進決賽，林丹將要面對陳龍。兩人上次在國際賽交手，已經是2017年澳洲公開賽，雙方交手12次林丹握有8勝，不過近期遭遇2連敗，本場決賽交手也可以是兩位奧運冠軍的對決。

而李宗偉曾提到，大馬公開賽的冠軍如果不是馬來西亞人，「我的好朋友林丹，希望那個人就是你，我最偉大的對手，這是我對你最好的祝願。」距離這個祝願也只差一場勝利。

關鍵字： 大馬公開賽
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