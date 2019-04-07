大坂直美贊助商改Nike　一年6代言成為新一代吸金女王

▲大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）



記者顏如玉／綜合報導

隨著WTA世界球后大坂直美在推特中發出身著Nike球衣現身金州勇士場邊的照片後，也正式宣告自己將在本月起改披Nike戰袍，這是她自去年美網奪冠後，收穫的第6個代言，躍然成為新一代的體壇「吸金女王」。

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大坂直美過去與Adidas合作，不過合約僅到2018年底，當時就有媒體爆出Adidas開出840萬美元期望能續約，這價位是目前女子網壇歷史上最貴的服裝代言，不過今大坂直美卻改和Nike合作，開價可能比Adidas更高。

▲大坂直美改贊助商Nike。（圖／翻攝自大坂直美推特）



「很榮幸也很興奮成為Nike的一員，」大坂直美說，「Nike過去擁有傳奇般的紀錄，我很期待未來幾年裡，自己也能成為紀錄裡的某一刻。」，此外，大坂直美也在推特發文感謝NBA球星詹姆斯(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)的歡迎，兩人也都在Nike旗下。

擁有「日本小威」之稱的大坂直美，前些時候狀態火燙，從去年美網到今年澳網打下14連勝，包括美網決賽爆冷擊敗小威(Serena Williams)，連拿兩座大滿貫冠軍的她登頂世界球后，成為亞洲第一人，也是日本首位拿下澳網冠軍的選手，因為同時兼具美國、日本國籍，也讓大坂直美備受亞洲贊助商青睞，先後簽下6個代言，也成為了新一代的「吸金女王」。

▲大坂直美。（圖／達志影像／美聯社）