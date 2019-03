新一代女力代表　芭比推出大坂直美娃娃

▲大坂直美。(圖/達志影像/美聯社)



記者林育正/綜合報導

現年才21歲卻已連續拿下兩座大滿貫,成為世界球后的日本混血女將大坂直美,成為新一代女力代表。世界知名的芭比將在“Sheroes”系列,推出大坂直美娃娃,讓她直呼「好不真實!」

“Sheroes”系列目前已有兩名成員,分別是為美國在里約奧運奪下女子成隊金牌以及平衡木銀牌的拉丁裔體操好手赫南德茲(Laurie Hernandez),以及里約奧運團體銅牌的首位穆斯林擊劍選手穆罕默德(Ibtihaj Muhammad)。

「這對我來說別具意義,我也是玩芭比娃娃長大的。」不過大坂直美年僅21歲,去年在美網首度奪下大滿貫之前,她僅有1座WTA冠軍。短時間內竄紅讓她成為網壇焦點和小朋友的偶像,讓她還無法適應。「來跟我要簽名的小朋友超可愛的,也讓我想到小時候,我也是到場邊支持我最喜歡的球員,想要變得跟他們一樣。」

「很榮幸受到芭比娃娃肯定,來幫助啟發下一代的女還們。我從小就玩芭比,有一個跟我長一樣的芭比,真的有點不真實。成為球迷崇拜的對象,像我覺得太驚訝了。」大坂直美說。“Sheroes”為紀念芭比60週年,配合婦女節推出的系列。

Honored to be selected as a Barbie Role Model to help inspire the next generation of girls @Barbie #Barbie60 #YouCanBeAnything #barbie pic.twitter.com/5LBZMsNXqJ