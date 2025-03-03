中國隊WBCQ首戰不敵德國　2比12慘遭扣倒

▲經典賽中國隊出征資格賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽資格賽B組於3月3日（台灣時間）開打，中國隊首戰迎戰德國隊，但投手群表現不佳，7局下遭灌6分，最終以2比12提前遭到扣倒。

中國隊開局即取得領先，首局由梁培敲出安打，李寧因觸身球保送上壘，隨後陸昀適時安打，幫助中國隊先馳得點。

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中國隊此役派出目前效力於獨立聯盟的張彥倫先發，但在2局下遇到控球亂流，投出2次保送並被敲1安打，形成滿壘危機。此時又發生捕逸掉分，接著再遭Alexander Schmidt安打失分，被德國隊反超為1比2。

3局上，李寧擊出適時安打，中國隊扳平比數。但4局下游擊手發生失誤，對方再敲長打攻佔得點圈，張彥倫退場，改由索旭迪接替，但他卻連投2次保送，讓德國隊免費得到分數，接著又被高飛犧牲打失分，中國隊再度落後。5局下，德國打線發威，Shawn Larry長打再添2分，將比分拉開至6比2。

7局下，中國隊換上目前在美國大學就讀的投手孫易聰，但他一上場便遭Donald Lutz轟出兩分砲，隨後又連續投出保送，再被對手以長打串連攻勢狙擊，換上孫廣軒也無法止血，單局狂失6分，比賽因10分差提前結束。

中國隊此戰動用5任投手，張彥倫投3局，索旭迪投1.1局，效力紅襪隊的吳昌晨投1.2局無失分，孫易聰投0.2局失6分，孫廣軒連投3次保送，未解決任何打者。

德國隊則由底特律老虎隊2A投手索巴赫（Markus Solbach）掛帥先發，主投6.1局，被敲8支安打，送出6次三振，失2分。接替的馬丁森（Jordan Martinson）投0.2局無失分，聯手壓制中國隊打線。

中國隊吞下首敗後，將在下一戰對決哥倫比亞；而首戰獲勝的德國隊則將與巴西隊交手，爭取晉級機會。