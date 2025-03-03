曾傳出考慮轉戰中職！前LG王牌凱利加盟響尾蛇延續生涯

▲前LG洋投（Casey Kelly）曾在去年短暫回大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

幫助LG雙子隊奪下時隔29年的韓職總冠軍，且長年擔任球隊王牌的洋投凱西・凱利（Casey Kelly），未能續留韓職後，一度傳出考慮轉戰中職，但最終他選擇與亞利桑那響尾蛇隊簽下小聯盟合約，將繼續挑戰美國職棒。

凱利作為韓職頂級洋投，在LG雙子的貢獻不容忽視。自2019年起披上LG條紋戰袍，他在韓職累積163場出賽、989.1局投球，戰績73勝46敗，防禦率3.25。特別是在2023賽季，他克服低潮，繳出10勝7敗、防禦率3.83的成績，成為LG奪冠的重要功臣，幫助球隊打破29年冠軍荒。

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然而，凱利在2024年表現不佳，最終在7月與LG雙子隊告別。根據韓媒《My Daily》報導，球隊當時並未安排正式的告別戰，但凱利仍然選擇親自登上投手丘，向隊友與球迷道別，這一幕讓許多LG球迷感動不已。

離開韓職後，凱利在去年下半季與辛辛那提紅人隊簽約，並在3A出賽2場，防禦率5.06，曾短暫升上大聯盟，球季結束後再次成為自由球員。今年冬天，一度傳出他有機會轉戰中華職棒，但最終他選擇與響尾蛇隊簽約，繼續挑戰大聯盟機會。

美媒《MLB Trade Rumors》報導指出，「凱利去年成功回到大聯盟，如今他將在響尾蛇隊擔任『非40人名單的輪值後備投手』，有機會在賽季中被大聯盟召回，補強先發輪值。」

值得一提的是，凱利將與同樣效力過韓職的M.凱利（Merrill Kelly）在響尾蛇合體。M.凱利曾效力於韓職SSG登陸者，後來成功返回大聯盟，成為響尾蛇隊中表現穩定的主力投手。如今C.凱利能否複製M.凱利的勵志故事，重返大聯盟，成為值得關注的話題之一。