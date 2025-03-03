700轟傳奇普侯斯親證執掌WBC多明尼加隊　夢想挑戰大聯盟總教練

▲普侯斯（Albert Pujols）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

締造700轟偉業的傳奇球星普侯斯（Albert Pujols），即將以全新身份回歸國際棒球舞台。他正式確認將擔任2026年世界棒球經典賽多明尼加代表隊總教練，這項消息也獲得大聯盟官網證實。

普侯斯於3日（台灣時間）現身洛杉磯天使隊春訓基地，親自向媒體宣布這一消息，證實將執掌2026年WBC多明尼加隊的兵符。此外，他還透露，未來的目標不僅限於國際賽場，他也有志成為美國大聯盟總教練。這與一般退役球星選擇擔任球評或轉戰媒體圈的走向不同，顯示出他對棒球場上指導工作的高度興趣。

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回顧普侯斯的國際賽歷程，他曾代表多明尼加隊出戰2006年首屆WBC，當年繳出打擊率0.286、上壘率0.483、OPS 0.912的亮眼成績，如今，他將以總教練身份再次率領家鄉球隊挑戰世界舞台。

普侯斯被譽為21世紀最具代表性的打者之一，他在22個大聯盟賽季中，累積打擊率0.296，703支全壘打，2218分打點，1914次得分，3384支安打，上壘率0.374，OPS 0.918，成就非凡。

儘管職業生涯後期受到傷病與狀態下滑影響，一度讓他的700轟里程碑看似遙不可及，但他在2022年回到聖路易紅雀（St. Louis Cardinals）後，最終成功達標，成為棒球史上第四位擊出700支全壘打的球員，與貝比・魯斯（Babe Ruth）、漢克・阿倫（Hank Aaron）、貝瑞・邦茲（Barry Bonds）等傳奇並列。

普侯斯自退役後，隨即投入棒球指導工作，並於2024-25賽季執掌多明尼加冬季聯盟（LIDOM）勁旅「東方獅隊」（Leones del Escogido），率隊拿下聯盟冠軍與加勒比大賽（Caribbean Series）的雙冠榮耀。這段經歷也讓他獲得多明尼加棒壇的高度肯定，最終順利接下2026 WBC總教練一職。

2026年WBC賽程中，多明尼加隊將被分至D組，屆時將在美國佛羅里達州邁阿密與委內瑞拉、荷蘭、以色列及一支資格賽晉級球隊競爭晉級資格。普侯斯將如何帶領球隊再創佳績，備受矚目。