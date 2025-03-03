唐西奇嗆哈登：你守不住我　以前不信現在認「湖人是眾矢之的」

記者游郁香／綜合報導

湖人今（3）日以108比102再度擊敗同城的快艇，豪取6連勝。唐西奇（Luka Dončić） 此役攻下29分、9助攻、6籃板和2抄截，並在哈登（James Harden）面前拋進高難度的兩分後怒嗆對方，「你根本守不住我！」他賽後透露在場上越來越自在，也感受到湖人是「眾矢之的」。

唐西奇在震撼交易中來到洛城，除了剛從小腿傷勢中復出，仍在調整狀態，也需要與新隊友磨合。過去7場他的平均命中率不到4成，三分命中率更跌到2成41。他此役總算找回手感，儘管開賽5投4中拿下12分後一度不適回到休息室，他整場仍以17投9中攻下29分、9助攻、6籃板。

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▲湖人強力新援唐西奇重拾火燙手感。（圖／達志影像／美聯社，下同）

這是唐西奇轉戰湖人後，首度單場命中率突破5成，三分12投5中，他賽後表示，「今天我感覺更舒服了，但最重要的是我們贏球，這已經是6連勝了，這才是重點。」不過他透露自己右膝不適，「同一個地方連續3場比賽被撞到，這讓我有點掙扎。」

唐西奇也提到，他已經感受到湖人是聯盟的「眾矢之的」，「我以前不相信，但現在我知道了。大家都說如果某個人缺席很久，他們回來的第一場比賽一定是打湖人……現在我明白這是正常的事情了。」

除了唐西奇，一度被送到黃蜂，又因交易取消而回到洛城的「大齡」新秀射手柯奈特（Dalton Knecht）此戰也扮演關鍵角色，他上場19分鐘就以10投7中攻下19分，展現穩定火力。他表示，「我的隊友知道我能做什麼，我只想保持穩定，幫助隊友贏球。」

被唐西奇怒嗆的快艇主力球星哈登則表現低迷，整場14投4中只得到13分，另有8助攻，命中率是慘不忍睹的28.6%，與唐西奇形成鮮明對比。