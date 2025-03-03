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台美混血卡洛爾參加經典賽？回應台灣球迷提問藏玄機

▲▼台灣球迷到響尾蛇春訓找卡洛爾。（圖／康先生提供）

▲台灣球迷到響尾蛇春訓找卡洛爾。（圖／康先生提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中華隊晉級經典賽會內賽，是否邀請響尾蛇台美混血強打卡洛爾（Corbin Carroll）入隊值得關注，近日，來自台灣的球迷在響尾蛇春訓基地追星，該名球迷向卡洛爾詢問是否有可能代表中華隊參加2025年經典賽，卡洛爾回應道：「哇！這是一個很難回答的問題，哈哈。（「Wow! It’s a tough question, haha.）」

根據PTT網友「Yaung1003」的分享，這位球迷在響尾蛇春訓基地與其他約50名球迷等待卡洛爾簽名時，發現卡洛爾特別對來自台灣的球迷表現出極大的熱情。在簽名過程中，卡洛爾聽到「來自台灣」後主動與球迷擊拳並表示：「Nice man, I've been there」，並分享了有機會的話還想再造訪。

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當球迷詢問他是否會參加2025年經典賽代表中華隊時，卡洛爾的反應猶豫且帶有微笑，似乎並未排除這個可能性。這名網友接受《ETtoday新聞雲》訪問時透露，「他頓了一下，抬起頭來看我再回覆，不是隨便回覆的，應該不是完全沒機會。」

此外，這位網友也指出，卡洛爾的簽名會較為稀少，通常只有在春訓期間特別安排時才會出現。這次能見到卡洛爾的簽名與互動，讓球迷感到格外珍貴，並且在場的其他響尾蛇球迷也表示，卡洛爾通常會在賽前完成室外訓練後才進入內場，因此球迷很難在春訓期間與他見面，當下也有響尾蛇球迷向這位網友道謝，「可能是你說來自台灣的，他才開簽，你應該早點來的XD」，他也分享道，「大概有4-5位球迷跟我『擊拳』或拍拍肩說Thank you bro，當下真的感覺被大家當英雄XD 謝謝卡仔。 」

▲▼台灣球迷到響尾蛇春訓找卡洛爾。（圖／康先生提供）

▲台灣球迷到響尾蛇春訓找卡洛爾。（圖／康先生提供）

關鍵字： 球迷響尾蛇卡洛爾台灣簽名

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